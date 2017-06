Robby Popken

“Vanaf 21 januari ben ik voorzitter van honkbalvereniging de Knights in Leek. Met m’n 25 jaar de jongste voorzitter ooit, haha. Ik heb het stokje overgenomen van Ruben Hut. Zelf honkbal ik al vanaf mijn tiende. Ben begonnen bij de pupillen. Nog steeds vind ik het een fantastisch spel. Heel tactisch. En wat me altijd heeft getrokken is het positieve naar elkaar toe. Het is niet erg dat er fouten worden gemaakt. Volgende keer beter, zeggen we dan. Bij ons wordt er gejuicht om dingen die goed gaan. Bij de spelers en bij de ouders. Geen schreeuwende vaders en moeders langs het veld om hun kind terecht te wijzen. Dat is typisch honkbal. Bij de volwassenen gaat dat net zo. Wanneer de tegenpartij gewonnen heeft, applaudisseren we voor hen. Geven elkaar allemaal een hand na de wedstrijd. Omgangsvormen vinden we belangrijk. Dat geldt clubbreed. En dat is toch wel iets unieks in de sport. Op dit moment hebben we 80 leden. Het eerste team gaat heel behoorlijk in de competitie. Zitten aan de bovenkant van het midden. We zijn van 2 teams naar 1 team gegaan. We zitten echt in een opwaartse spiraal. Op dit moment hebben we helaas geen beeballteam meer, een groep voor de allerjongste honkballers. We hopen snel weer een team op de been te hebben. Dat we na Pinkstermarkt nieuwe aanmeldingen hebben. We stonden op de markt met een heuse honkbal-EK bus met een slagtunnel om het slaan te oefenen. Dit jaar bestaat onze club 30 jaar. Begin september houden we een groot feest op het sportpark aan de Rodenburg 7. We houden een groot sofballtoernooi waar iedereen aan mee kan doen. Leden, ouders, vrienden en iedereen die het leuk lijkt het spelletje eens te spelen. Dat vinden we sowieso belangrijk. Iedereen moet kunnen sporten, ongeacht de financiële situatie van een gezin. Daarom onderhouden we nauwe contacten met het Sportfonds dat het mogelijk maakt dat ieder kind kan sporten. En ik kan het iedereen aanraden bij ons te komen honkballen! Het spel is belangrijk, maar gezelligheid staat hier op één. Ik zou zeggen kijk eens op onze website: knightsleek.nl.”