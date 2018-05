NORG – Het kan u niet zijn ontgaan: v.v. GOMOS pakte op 22 mei de titel in de tweede klasse K en promoveerde daarmee naar de eerste klasse. Bij een stap hogerop, hoort een nieuwe aankoop. Vandaar dat er afgelopen week nieuws kwam uit de transfercarrousel. De 23-jarige Robert Elsinga, aanvaller namens v.v. Veenhuizen, maakt de overstap naar de geel-zwarten aan de Schapendrift. Elsinga speelt al zeven jaar in de hoofdmacht van Veenhuizen, dat dit jaar promotie naar de derde klasse wist af te dwingen door kampioen te worden in de vierde klasse C (zaterdag).

Een opmerkelijke overstap is het wel. Er heerst namelijk een gezonde rivaliteit tussen beide clubs, die zo af en toe ludiek tot uitspatting komt. Neem nu augustus 2016, toen beide ploegen tegenover elkaar stonden in het bekertoernooi. De blauwhemden wonnen op eigen terrein knap van de bezoekers uit Norg, wat leidde tot een bescheiden volksfeest in het Gevangenisdorp. Dezelfde Robert Elsinga die nu de gevoelige overstap maakt naar het Norgse, liet zich even later zelfs fotograferen met de tekst ‘fuck GOMOS’ op zijn borst. Foto’s hiervan zijn bewaard gebleven en circuleren nog steeds rond. Goed, iedereen heeft jeugdzonden. De kersverse aanwinst van GOMOS is geen uitzondering. Fuck GOMOS, ‘das war einmal’.

Foto: Jasper Boer.