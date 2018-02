Robots en ruimteschepen bouwen in Kinderwereld

RODEN- De tentoonstelling LEGO® Starwarriors, de kracht van het bouwen, is nog tot en met zondag 4 maart 2018 te bewonderen, waarna deze plaats gaat maken voor een expositie die geheel in het teken zal staan van de 90e verjaardag van Mickey Mouse®.

Nog eenmaal wordt er een activiteit georganiseerd in het teken van LEGO Starwars®. De activiteit Robots en ruimteschepen bouwen vindt plaats tijdens de voorjaarsvakantie op zondag 25 februari 2018 tussen 13 en 16 uur.

De Millennium Falcon, R2D2 of je eigen ruimtecreatie bouwen, alles is mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding bouwen met allerlei materialen die ruimschoots voorhanden zijn. Bovendien staat de limonade klaar voor de enthousiaste hard werkende bouwers. Het museum is vanaf 11 uur geopend, waardoor je voorafgaand aan de activiteit, in de expositieruimte heel veel inspiratie kunt opdoen aan een enorme hoeveelheid bouwwerken van LEGO Starwars®.

Entreeprijzen: Kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar € 4,00 p.p., inclusief activiteit en limonade, volwassenen € 5,00 p.p. en 65 plus € 4,50 p.p. Meer informatie is te vinden op: www.museumkinderwereld.nl. Brink 31 Roden. Telefoon 050 5018851