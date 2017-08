Rockin’ Roon maakt zich op voor onvergetelijk debuut

American rockabilly op de Rôner Vrijetijdsboulevard

RODEN – Rocken in Roden. Het gaat echt gebeuren. En hard. Want de organisatie van het allereerste Rockin’ Roon-festival was voornemens om drie onvergetelijke rockabillybands naar Roden te halen, en is daar met verve in geslaagd. De line-up bestaat uit drie gevestigde namen van eigen bodem, maar met internationale allure.

Dicht bij huis –want uit de provincie Groningen- komt de rockabillyband The Black Ravens. De band bestaande uit drie energieke jongens uit Uithuizen timmert sinds vorig jaar flink aan de weg. Alhoewel geen van de bandleden de jaren ’50 en ’60 met eigen ogen heeft gezien, laat staan beleefd, slagen ze er toch elk optreden weer in om het publiek mee terug te voeren naar vervlogen tijden. Er wordt dan ook veel verwacht van The Black Ravens, die het optreden in Roden met vertrouwen tegemoet zien. “Het is druk sinds we vorig jaar zijn gestart met optreden”, vertelt bassist Harald Jonker die tevens meldt dat de eerste cd’s van de driemansformatie onderweg is en eind september zal uitkomen. “Helaas kunnen we Roden nog niet ons debuutalbum aanbieden”, weet Jonker. “Maar we zullen het dorp op 3 september zeker kennis laten maken met onze nummers.” En gelijk hebben ze, want na Grou, Echten en Wolvega is Roden het volgende dorp dat spreekwoordelijk plat gaat voor deze topmuzikanten. Zonder twijfel zelfs, want de band neemt een eigen repertoire mee en belooft dat de voetjes van de vloer gaan. Bovendien hebben de twee muzikale broers en hun kameraad al eerder in Roden gestaan. “Wij waren bij de aftrap van Rockin’ Roon in Alida’s Smulpaleis”, besluit Harald. “Dat was ontzettend gezellig en smaakt naar meer. We kijken uit naar onze terugkeer in Roden tijdens dit mooie festival.”

De voetjes blijven van de vloer, want ook de Friese band Tiffany & The Rhythm Boys zijn voornemens om zichzelf op vrolijke en bovenal ‘rockende’ wijze te introduceren op de Rôner Vrijetijdsboulevard. “We zijn elkaar vier geleden min-of-meer per ongeluk tegen het lijf gelopen”, bekent gitarist Sierk Andela. Andela herinnert zich dat het jaarlijkse muziekfestival op Terschelling waar de bandleden elkaar tegen het lijf liepen. Onder hen Jan de Boer die op het eiland verbleef met wat bandleden van zijn toenmalige band Lost Hound. “Die band liep op zijn laatste benen, terwijl de formatie die tegenwoordig de band Tiffany & The Rhythm Boys vormt elkaar snel leek te vinden. De Boer: “Tiffany wilde een band beginnen en daar sloten wij ons uiteindelijk allemaal bij aan.” Voor Jan betekende het een stap van frontman naar onderdeel van de rhythmsectie. “Al neem ik nog altijd zangpartijen voor mijn rekening”, vertelt hij. “Dat is ook de kracht van deze band; de afwisseling. En dat in combinatie met de pure vorm van rockabillymuziek die wij spelen.” Met ‘puur’ doelt de zingende bassist dat er gespeeld wordt in de meest oorspronkelijke vorm van rockabilly. “Dus met rhythm & blues, country & western”, legt hij uit. De getalenteerde Rhythm Boys worden geleid door frontvrouw en zangeres Tiffany. “Zij speelde ooit in een Fries toneelstuk over Johnny Cash”, weet Sierk Andela. “Dat was het begin van haar liefde voor de rockabilly-scene.” Op de vraag waarom men echt naar Tiffany & The Rhythm Boys moet komen kijken is Sierk en bondig. “Wij hoeven ons niet te verkopen”, lacht hij. “Onze muziek spreekt voor zich en verkoopt zichzelf. Ik kan dus alleen maar zeggen dat als men een swingend feestje vol pure rockabillymuziek wil zien én horen, men op 3 september zeker naar de Vrijetijdsboulevard moet komen.”

Als hoofd-act heeft de organisatie The Hillbilly Moonshiners weten te strikken. Een band uit het mooie Brabant die ook internationaal flink terrein aan het winnen is. Dit jaar speelt de band op maar liefst tweehonderd verschillende plaatsen, waaronder dus op het Rockin’Roon-festival in Roden. Ook daar zullen zij hun kenmerkende geluid laten horen. Internationale tophits van onder meer Bon Jovi, Beyoncé en George Baker worden geheel in Bayou-style ten gehore gebracht aan het publiek dat herkenbare melodieën omgetoverd ziet worden in nieuwe kunstwerkjes. Het gebeurt allemaal op 3 september op de Vrijetijdsboulevard te Roden, waar de parkeerplaats voor de Vrijbuiter voor heel even –en voor de eerste keer- de beruchte jaren ’50 en ’60 doet herleven. En de entourage? Die is uiteraard ook rock ’n roll. Stands met pettycoats en andere rockabillykleding, een barbier, Amerikaanse sleeën en hamburgers & hotdogs. Ook de kids hoeven zich niet te vervelen. Die kunnen lekker (op de maat van de muziek) springen op het luchtkussen. Het Rockin’Roon-festival is van 13.00 tot 18.00 uur. De organisatoren Jan Willems, Matheus Zeller en Bart de Vries rekenen op een enorme opkomst. De entree kost namelijk helemaal niets.