Roden dringt door tot Friese top

Strijdend langs DTD; Rene de Vries weer trefzeker

RODEN – Het was bijltjesdag in de top van de tweede klasse K. Nummer drie Roden versloeg runner-up DTD en komt daarmee in punten gelijk met de Friezen. De Roners wonnen op basis van inzet, waar Harry Zwiers altijd als eerste op hamert. Rene de Vries bleek weer eens goud waard. De boomlange spits velde de dorpenclub met twee voltreffers: 2-0. Het bitter tegenvallende DTD had er geen antwoord op.

Maar als dit de top van de tweede klasse is moeten we ons wel zorgen maken. Want voetballend speelden beide clubs erg matig. Vooral van DTD (‘De Trije Doarpen’, bestaand uit Cornjum, Jelsum en Britsum) werd meer verwacht. Het leek heel wat. Vanaf de aftrap werd meteen op doel geschoten, maar het schot miste alle richting. De beste voetballer van het veld, de razendsnelle en behendige Thys de Jong, was een openbaring. Zijn balaanname, dat zie je nauwelijks op dit niveau, maar de buitenspeler kon het verschil niet maken. Roden – zonder de geschorste Bert Roede en Robin van der Tuin en de op vakantie in Spanje zijnde Rolf Dussel- zette er vooral een portie strijdlust tegenover. In het eerste kwartier dicteerde DTD het spel en schoot uit alle standen. De eerste de beste aanval van de thuisclub was meteen raak. Martijn Smit trok voor, waarna Rene de Vries eerder bij de bal was dan de keeper die bleef staan en het doel in frommelde: 1-0. Roden kwam daardoor al vroeg in een zetel. Het antwoord kwam tien minuten later. De Jong – DTD raakt hem volgend seizoen kwijt vanwege studie in België- nam weer eens op fabuleuze wijze aan, gaf geweldig voor, maar de inkomende Berend Zonderman kon er net niet bij. Even later een identieke voorzet aan de andere kant van ‘koning voorzet’ Rutger van der Laan, de bal vloog langs iedereen. DTD was dreigend met hoekschoppen. Bij een indraaiende corner werd Rutger Beuzenberg in een benauwde positie gebracht. Het was een van de weinige wapenfeiten van een bepaald laagstaande wedstrijd, met veel heen en weer getrap, de strijd vergoedde het een en ander. In de tweede helft kwam er wat meer leven in de brouwerij. Met meteen een veelbelovende aanval van de gasten, waarbij Zondervan simpel zijn tegenstander opzij zette, maar volkomen verkeerd aflegde. DTD, meer voetbal tonend, kwam nooit lekker in de wedstrijd. Eenmaal in balbezit, raakte de ploeg het speeltuig meteen weer kwijt. Roden, zeker niet sprankelend, had de wind in de zeilen. Na een doelpoging van Guido Bos – toonbeeld van inzet- die de keeper niet klem kreeg, volgde even later een hoekschop die slecht genomen werd door Van der Laan (veel te laag), maar de herkansing was perfect op maat. Precies op het hoofd van De Vries: 2-0. Na een half uur spelen kwam De Jong eindelijk eens los, gooide er een wervelende actie uit, het leidde tot een schietkans, maar deze werd gemist. Roden was aanvallend gevaarlijker. Bos gaf nog eens voor. De Vries reageerde weer attent, maar dit keer was een verdediger hem de baas. Dan een vrije trap van Freddie van der Velde, die bijna in eigen doel werd gewerkt. Met nog twintig minuten te gaan bracht trainer Steffen Hansma twee laatste krachten. Het leidde tot een tweede vloeiende aanval, die in de kiem werd gesmoord. Wederom greep Roden achterin goed in. DTD werd wat dreigender, maar tot scoringskansen kwam het niet. “Het spel is voor DTD, Roden heeft meer vechtlust”, was het juiste oordeel van een supporter. De 2-0 kwam nooit echt in gevaar. Roden komt door de overwinning gelijk met DTD en dringt daarmee de Fries gekleurde top binnen. Met Peize als Drents tweede wapen achter de hand. Dat belooft nog wat. Drenthe-Friesland of komt het er echt van, een titelstrijd tussen Roden en Peize. Gezien de tegenvallende Friezen – voor DTD zou de eerste klasse ook een unicum zijn- is dit serieus mogelijk.

Roden-DTD 2-0; Scoreverloop: 16. Rene de Vries 1-0, 54. Rene de Vries 2-0; Scheidsrechter: Tanje (Oosterwolde); Gele kaart: Vincent van Santen, Rutger van der Laan, Rene de Vries (allen Roden); Toeschouwers: 200

Opstelling Roden

Rutger Beuzenberg, Wouter Jager, Guido Bos, Stan Idema, Freddie van der Velde, Yonathan Ahlers, Vincent van Santen (79. Kenny van Wijk), Rutger van der Laan, Rene de Vries, Nick ter Arkel (74. Robin Carras), Martijn Smit

Ster van het Veld: Rene de Vries (Roden). Oogt houterig, maar blijft technisch verrassend goed op de been. Dat bleek ook bij de belangrijke eerste goal. De boomlange spits die naar verluid ook uit de voeten kan op het tennisveld, kan meer dan koppen. Hij doet wat hij doen moet, scoren, zegt zijn moeder altijd. En dan doe je het dus goed

Opvallend: de jeugd van Roden verkoopt de programma’s. Het houdt ze van de straat, maar letterlijk ook op straat, want ze staan zowat midden op de drukke Norgerweg. Hebben ze veiligheidsmaatregelen getroffen bij het oversteken is het nog onveilig.