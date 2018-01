Roden en Oostwold begroeten twee spiksplinternieuwe wereldburgers

RODEN/OOSTWOLD – Het blijft elke keer weer bijzonder, de geboorte van een kind. Een onvergetelijk moment waar je als ouders regelmatig nog even aan terugdenkt. En voor de ouders van baby Lars uit Roden en baby Thijs uit Oostwold zal het ongetwijfeld een extra speciaal moment zijn. Hun spruiten zijn namelijk de allereerste in het nieuwe jaar van de beide gemeenten. Lars van der Velde uit Roden besloot op 1 januari exact om 12 uur dat –ie lang genoeg in z’n moeders warme buik had vertoefd. Hij begroette zijn vader Arjan, moeder Feikje en grote broer Mats iets eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Baby Thijs Hindriksen uit Oostwold kwam op 4 januari om 22:33 ter wereld, vier dagen eerder dan de uitgerekende datum.

Lars was met zijn 33 weken wel wat aan de vroege kant, liet mama Feikje weten. “Ik hield er al rekening mee. Lars’ broer Mats was ook te vroeg geboren. Onze kinderen zijn gewoon heel nieuwsgierig”, lacht de trotse moeder. Lars ligt nu nog in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, maar de verwachting is dat hij snel naar huis mag. Hij ligt niet meer in de couveuse maar in z’n ‘eigen’ bedje. Net zo trots zijn Joyce en Patrick uit Oostwold. Zij werden op 4 januari papa en mama van Thijs. Ook Thijs mag zich net als Lars gelukkig prijzen met een grote broer. Niek van vijf is apetrots op zijn kleine babybroertje! Beide baby’s (en hun mama’s) worden verwend met prachtige cadeaus die beschikbaar zijn gesteld door lokale ondernemers. Noordenveld: Molenkamp schoenmode, Bakkerij van Esch, Fitnesscentrum Roden, Flowers en Lifestyle, Juwelier van Zanten, Boekhandel Daan Nijman, Kapsalon 2-Syl, Hema Roden en Zwemkasteel Nienoord. Leek: Juwelier van Zanten, Muziekhuis Da Capo, DA Leek, Profile Wagenaar, Lodewijk ten Have, Primera Leek, Speelgoed Leek en Zwemkasteel Nienoord.