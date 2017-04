Roden gaat drummend Koningsdag in

RODEN – De Oranje Stichting Roden is er in geslaagd om voor de opening van Koningsdag – 27 april- een aantrekkelijke openingsact te strikken. Nadat het oplaten van met helium gevulde ballonnen verboden werd en er vorig jaar een dansje werd geprobeerd, gaat Roden nu drummend Koningsdag in. Gerard Boersma zet zich enorm voor de stichting in en zal met 26 drumstellen naar het Heereborchplein komen, waar het verder de bedoeling is dat schoolkinderen op emmers drummen met uitgereikte drumstokjes. Het oplaten van ballonnen was meer dan alleen een mooi gezicht. Kinderen wilden per se hun ballon oplaten en dat betekende dat het al lekker vroeg druk was in Roden. ‘Dat mis je wel. Het is voor ons dus ook zoeken naar het beste alternatief. Gerard Boersma van Hit It stelde dit voor. Geweldig natuurlijk, want hij moet nogal wat moeite doen voor ons’, zegt scheidend voorzitter Sieny Mulder. Boersma komt dus zelf met drummers en drumstellen, kinderen krijgen een kaartje op school waarmee ze op Koningsdag een emmer kunnen halen bij Daan Nijman én drukstokjes krijgen uitgereikt. ‘We hebben zo’n vierhonderd emmers. We zitten even met de Albertsbaan waar we niet terecht kunnen en hebben dus gewoon wat minder ruimte. Op tijd komen is dus het devies, want ik ben er van overtuigd dat dit echt heel bijzonder gaat worden. Samen worden drie nummers gedrumd. Bekende nummers. Misschien is het handig om kinderen iets in de oren te doen, want het zal wel even lawaaiig worden’, denkt Mulder, die twee nieuwe bestuursleden kon begroeten. Twee mannen zelfs, Roelof Kuipers en Bernard Klaver. ‘Onze partners zitten al in het bestuur. Kun je twee dingen doen: vragen of ze stopt om zo samen Koningsdag te vieren of gewoon helpen. Wij hebben voor de laatste gekozen’, zeggen de heren, van wie Bernard de beoogde nieuwe voorzitter is. ‘We lopen nu mee. Noem het een stage. Kijken hoe alles reilt en zeilt. Dat is wel zo prettig, want je hebt er vaak geen benul van hoeveel er op een organisatie afkomt.’ Tijdens de vrijmarkt zal het bestuur van de stichting zelf ook een kraam bemannen en bevrouwen. ‘We willen zoveel mogelijk ‘vrienden’ aan ons binden. Omdat de bijdragekaarten eigenlijk een gepasseerd station is, moeten we op een andere manier aan geld zien te komen. Voor vijf euro ben je al vriend, we hopen dat mensen ons willen ondersteunen. Alleen dan kunnen we deze activiteiten blijven organiseren.’ Binnenkort wordt in de Krant het gehele programma bekend gemaakt. ‘Wat nieuw is, is dat er ook op de Brink activiteiten zijn. We hebben Brandweer Roden weten te strikken voor wat demonstraties en ook Showband Noordenveld en Colorguard-groepen zullen er optreden. Verder is er uiteraard de vrijmarkt en de multiculturele markt. Ook is er bij ODL weer een seniorenmiddag en is er live muziek tussen Het Wapen van Drenthe en Mo’s café. We hebben een heel uitgebreid programma met tal van nieuwe dingen. Het wordt een heel interessante dag’, zegt Mulder.