Roden ‘Herbstmeister’ na sterke zege op LSC 1890

,,We hebben het maximale eruit gehaald vandaag”

RODEN – De voetballers van Roden sluiten de eerste competitiehelft af als ‘Herbstmeister’. In een onderling duel tegen koploper LSC 1890 wonnen de roodwitten in eigen huis met 2-0, waardoor Roden de koppositie overneemt. Het was een collectieve overwinning van Roden, dat voor iedere centimeter streed en achterin nauwelijks kansen weggaf. Spits Enrico Wardenier was met twee doelpunten de gevierde man: ,,Dat was een tijdje geleden. We gaan met een lekker gevoel de winterstop in”.

Afgelopen zondag stond de inhaalwedstrijd tussen Roden en LSC 1890 op het programma. Een heuse topper in de tweede klasse 2K, want het ging immers om de koploper en de uitdager. Roden moest winnen om in puntenaantal gelijk te komen met de ploeg uit Sneek. En dat lukte. In een levendige wedstrijd stond Roden organisatorisch als een huis en wist de ploeg bovendien tweemaal raak te prikken. De Friezen werden met een 2-0 nederlaag huiswaarts gestuurd.

Door de regenval was het hoofdveld van Roden behoorlijk aangetast, waardoor van goed voetbal afgelopen zondag nauwelijks sprake was. De mouwen moesten dus omhoog worden gestroopt, wat veel strijdlust opleverde. En hoewel LSC 1890 makkelijker het balletje rond liet gaan, gaf Roden achterin nauwelijks kansen weg en stichtte de ploeg voorin het nodige gevaar. Al in de 7e minuut kreeg Robin van der Tuin een opgelegde kans na een uit lange uittrap van doelman Klaas Kleiker die goed met het hoofd werd verlengd door Enrico Wardenier. Oog in oog met LSC 1890-sluitpost Jesse van Sermondt faalde Van der Tuin in de afwerking. Even later zette Wardenier Van der Tuin opnieuw in kansrijke positie. Wederom moest de aanvaller zijn meerdere erkennen in Van Sermondt. De aanvaller was ongelukkig, in de 31ste minuut raakte hij ook nog de lat.

De grootste kans in de eerste helft was echter voor Enrico Wardenier. Nick ter Arkel stormde goed door op links, trok bij de achterlijn de bal laag voorlangs, goalie Van Sermondt beroerde de bal met zijn vingertoppen, maar niet voldoende, waardoor Wardenier op korte afstand van het doel een uitgelezen kans kreeg om de bal binnen te prikken. Hij mikte echter te hoog en raakte de lat. LSC 1890 zette daar in de eerste helft bar weinig tegenover. De gasten waren bij vlagen dreigend via de behendige Marco da Silva.

Na rust schoot LSC 1890 wat gretiger uit de startblokken. Een kopbal van Patrick Zijda werd bij de tweede paal weggehaald door Roden-back Wouter Bousema. Maar ook Roden liet zich gelden. De goed spelende Ter Arkel besloot aan de rechterzijde aan een soloavontuur te beginnen, sneed naar binnen, schudde twee tegenstanders van zich af en produceerde een te slap schot. Het was uitstel van de executie voor LSC 1890. In de 54ste minuut speelde Robin van der Tuin zich met een slimmigheidje vrij, stak de bal op Enrico Wardenier die vrije doorgang had en de keeper met een bekeken schot in de verre hoek verschalkte: 1-0.

Het was nu zaak voor Roden om het hoofd koel te houden. LSC 1890 begon wat meer druk uit te oefenen op de defensie van Roden, ook omdat de thuisploeg wat meer achteruit ging lopen. Doelman Klaas Kleiker, die tot de 70ste minuut weinig te had, moest in de 70ste minuut handelend optreden middels een fraaie zweefdijk. Vlak daarna had Kleiker geluk dat een krul van Rodi de Boer uiteenspatte op de lat.

Het leek erop dat Roden nog een lastige slotfase tegemoet zou gaan, maar Enrico Wardenier verschafte Roden lucht door in de 80ste minuut de bevrijdende 2-0 binnen te schieten. Op knappe wijze overigens. Ter Arkel stuurde Wardenier met een lange bal de diepte in en de spits werd door doelman Van Sermondt naar de buitenkant gedwongen. De kans leek verkeken, maar Wardenier draaide zich om en produceerde een uiterst precieze knal vanuit welhaast onmogelijke hoek die de tuimelende Van Sermondt volledig verraste: 2-0.

Daarmee was de buit binnen. Roden legde als collectief een uitstekende wedstrijd op de mat met veel strijd en beleving. Voetballend was het niet per se om naar huis te schrijven, maar op het zware veld was dat geen schande. Spits Enrico Wardenier die verantwoordelijk was voor beide doelpunten keek terug op een mooie wedstrijd. ,,Ik vond dat we echt als een collectief stonden. Zij creëerden maar een paar mogelijkheden. We hadden voor rust al voor moeten staan. Ik maakte twee goals, dat was alweer een tijdje geleden. We voetbalden op een zwaar veld. Eigenlijk had de wedstrijd niet door mogen gaan. Nu voetballen we de tweede helft van de competitie op een slecht veld”.

Door de zege neemt Roden de koppositie over van LSC 1890 en mag de ploeg zich ‘Herbstmeister’ noemen. ,,We gaan lekker de winterstop in. We hebben het maximale eruit gehaald vandaag. We waren in alle opzichten beter dan LSC 1890. Een terechte zege”, vond Roden-trainer Harry Zwiers.

Roden – LSC 1890 2-0 (0-0)

E. Wardenier 1-0, 80. E. Wardenier 2-0.

Scheidsrechter: Tanja. Gele kaarten: Van Dijk, E. Wardenier, Bousema, Van der Laan (Roden) Zijda, Boorsma, Van der Zee (LSC 1890).

Roden: Kleiker, Bousema, Idema, M. Wardenier, Van Santen, Bos, Van Dijk, Van der Laan, Ter Arkel, Van der Tuin, E. Wardenier.

LSC 1890: Van Sermondt, Vallinga, Cnossen, De Boer, Boorsma, Bok, Daniëls, Zijda, Bos, Da Silva, Van der Zee.