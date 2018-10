Roden herpakt zich na waardeloze openingsfase

Zwart-witten nog steeds ongeslagen aan kop

RODEN – VV Roden blijft koploper in 2K. Afgelopen zondag ontvingen de Rodenaren de oudste club van Friesland, LAC Frisia 1883. De ploeg uit Leeuwarden leek in de openingsfase over Roden heen te walsen, maar de ploeg van trainer Harry Zwiers herpakte zich knap. Na een boeiend voetbalgevecht hield Roden één punt over aan het duel. De wedstrijd eindigde in 2-2.

Aan vertrouwen geen gebrek in Roden. Terecht ook. De eerste drie wedstrijden werden glorieus gewonnen, waardoor Roden voorafgaand aan het duel de koppositie heeft. Op het sportpark aan de Norgerweg wordt zelfs het ‘k-woord’ al uit de kast getrokken. De supporters zien een kampioenschap van hun cluppie wel zitten.

Tegenstander is middenmoter LAC Frisia, wat een jaar eerder nog uitkwam in de eerste klasse. De middenmoter blijkt al gauw een geduchte tegenstander en begint voetballend ijzersterk aan de wedstrijd. Dat levert binnen tien minuten de 0-1 op. Het is Saïd Loukili die vanaf grote afstand schitterend raak schiet.

Het is een slecht begin voor het toch al geteisterde Roden. Blessureleed speelt de ploeg van Zwiers parten en al is in de elfde minuut ook René de Vries het veld moet verlaten, zien de supporters de bui al hangen. Nog geen minuut is De Vries uit het veld, of de bezoekers komen al op 0-2. Het is Hidde Pater die een goede aanval over de linkerkant weet af te maken. ‘De Friezen houden niet van half werk’, was de conclusie van omroeper Bernard Rademaker.

Het moet gezegd worden dat LAC Frisia in de openingsfase écht goed speelde. Voetballend dolf Roden het onderspit, maar gaandeweg de tweede helft kwam de thuisploeg toch beter in de wedstrijd. In de 21ste minuut lijkt topscorer Enrico Wardenier de aansluitingstreffer op het bord te zetten. Wanneer Frisia te kort terugspeelt, omspeelt hij de keeper maar schiet hij de bal op een verdediger. Een vrije trap die Wardenier twee minuten later krijgt, kust de buitenkant van de paal. Vier minuten later is Wardenier wederom gevaarlijk uit een vrije trap, maar ook die bal treft geen doel.

Roden wordt wel sterker en dat is hoopvol. Vanaf de 37ste minuut moeten ze het echter zonder aanvoerder Bert Roede doen. Roede, die zelf nogal onbesuisd inkomt op zijn tegenstander, raakt geblesseerd. Dat kon er nog wel bij. Tonny Hars (die twee seizoenen niet in actie kwam) is zijn vervanger.

Ondanks de weinig fortuinlijke ontwikkelingen in de eerste helft, krijgt Roden nog voor rust haar felbegeerde aansluitingstreffer. Het is Robin van der Tuin die een loepzuivere steekpass weet af te ronden. Hij schuift de bal onder doelman Mitchell Timmer door.

Even later is het wederom Van der Tuin die een kans krijgt. Eén op één met doelman Timmer, is laatstgenoemde hem de baas. Hierdoor blijft de ruststand 1-2.

Na rust komt het eerste gevaar van Roner zijde. Het is Guido Bos die het probeert wanneer hij ziet dat doelman Timmer te ver voor zijn goal staat. De tweede helft dicteert Roden, maar blijven échte kansen uit. Pas in de 69ste minuut wordt het publiek weer wakker geschud, wanneer Vincent Hoekema het doel van Klaas Kleiker onder vuur neemt. Kleiker, wiens uittrappen veelal bij de tegenstander belandde, pakte deze bal stijlvol.

Een kwartier voor tijd zet Roden weer aan. Het publiek voelt dat de ploeg van Zwiers langzaamaan sterker wordt en op zoek gaat naar de gelijkmaker. Roden probeert het, maar de kansen blijven nog steeds uit. Zes minuten voor tijd krijgt Frisia zelfs een kans om de wedstrijd te beslissen, maar wederom is doelman Kleiker de sta-in-de-weg.

In de 89ste minuut krijgt Mark den Hartog (LAC Frisia) zijn tweede gele kaart. De aanvaller verlaat traag het veld en Roden maakt zich op voor een absoluut slotoffensief. Dat offensief komt er en begint met een goede individuele actie van Van der Tuin. Zijn poging in de korte hoek wordt gekeerd door Mitchell Timmer en Roden krijgt een corner. De bal belandt bij de tweede paal, waar Enrico Wardenier met links uithaalt. Zijn schot komt overduidelijk tegen een Friese arm en scheidsrechter Bart Leistra – die verder geen beste indruk maakte aan de Norgerweg – kan niet om een strafschop heen. Ondanks de ongeschreven voetbalwetten, is het Enrico Wardenier die zelf achter de bal gaat staan. Roden houdt zijn adem in, maar Wardenier zou Wardenier niet zijn als hij de bal er niet in zou schieten.

Het blijkt de laatste trap van de wedstrijd te zijn voor de Roners. Met deze 2-2 blijft Roden ongeslagen aan kop van klasse 2K. Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Hoogezand, een ploeg die op voorhand als titelkandidaat werd gezien, maar momenteel teleurstellend achtste staat.

Tweede bal: Voetbalcultuur in Roden. De printer is stuk en dus moet het journaille het zonder een uitgeprinte versie van de opstellingen doen. En nu dan? Gelukkig biedt Bernard Rademaker de uitkomst. De omroeper heeft de namen der beide elftallen keurig op papier bij zich liggen en overhandigt deze later aan de pers. Onze dank is groot.

Opstelling VV Roden: Klaas Kleiker, Maurice Brouwer, Wouter Bouwsema, Bert Roede (Tonny Hars/ 37), Rik van Dijk; Daniël Warms (Mats van den Bosch/ 81), Guido Bos, Nick ter Arkel, Enrico Wardenier; René de Vries (Martijn Smit/ 11).

Gele kaart: Wouter Bouwsema, Enrico Wardenier, Rik van Dijk.