Roden is een nieuw kunstcentrum rijker

RODEN – Zondag 15 januari 2017 is het atelier/galerie NieuwhofArt aan Zudden 6 in Roden symbolisch geopend door het werpen van een brood klei vanaf de zolder naar de werkvloer. De openingshandeling werd verricht door de jongste zoon van de eigenaren, Joachim Nieuwhof. Onder grote belangstelling weer vooraf aan de openingshandeling geluisterd naar toespraken van Bert Evenhuis en Wim Zuijderduijn. Daarna werd onder het genot van een hapje en een drankje het atelier bewonderd door de vele kunst geïnteresseerde bezoekers. Men kon kennis nemen van de mogelijkheden die NieuwhofArt (Grietje Nieuwhof) kan bieden op het gebied van workshops boetseren en schilderen en tevens haar werk bewonderen. Het geheel werd opgeluisterd met muziek van Freddy Santing, accordeon. De grote belangstelling -meer dan honderdvijftig- maakte het tot een zeer succesvol openingsfeest. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Nieuwhofart? Meer in formatie is te vinden op: Nieuwhofartnl. Telefonisch is het atelier bereikbaar op 050-3644332