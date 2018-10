Roden maakt zich op voor 62ste Tientjesverloting

RODEN – Na een uiterst goed verlopen Rodermarkt, stort de Vereniging voor Volksvermaken Roden zich op de jaarlijkse Tientjesverloting. Hoewel de naam anders doet vermoeden, kost een lot maar vijf euro. De bedoeling is dat Volksvermaken vierduizend loten verkoopt en dit allemaal ten faveure van de Kinderboerderij.

Het begin is er: op de Jaarbeurs van het Noorden werden tijdens de Rodermarkt ruim duizend loten verkocht. De stand op de Jaarbeurs, die werd bemand door het Rodens Mannenkoor, was een doorslaand succes. Daarmee profiteerde de Tientjesverloting natuurlijk van de populariteit van de Jaarbeurs, die ook dit jaar weer drukbezocht werd. Cor van der Steeg , bestuurslid van de Vereniging voor Volksvermaken, is overtuigd dat alle vierduizend loten verkocht gaan worden. ‘De voorgaande jaren waren de loten binnen no-time uitverkocht. Ik weet zeker dat wij dit jaar weer alle loten gaan verkopen. Onderschat de hoeveelheid mensen die de Kinderboerderij een warm hart toedragen niet’, aldus Van der Steeg.

De Vereniging voor Volksvermaken gaat een aantal keren langs de deuren om hun loten aan de man te brengen. Dit zijn vaak drukke avonden voor de vereniging, maar het is altijd gezellig. De groep die loopt bestaat uit acht of negen mensen. Zij lopen vier weken lang iedere maandag, dinsdag en woensdag ’s avonds een uurtje langs de deuren. ‘De mensen bij wie we aan de deur komen vinden het altijd leuk. We zijn natuurlijk ook geen verkopers van vage abonnementen of producten, we zijn bekenden uit het dorp die iets voor het goede doel doen’, zegt Van der Steeg.

Het is de 62ste keer dat deze verloting gehouden wordt. De eerste keer was in 1957. De verloting is een begrip en de Kinderboerderij is een belangrijk ‘instituut’ in Roden. De Kinderboerderij brengt namelijk plezier voor jong en oud.

De trekking van de verloting zal op donderdagavond 20 december plaatsvinden in Onder de Linden te Roden. Uiteraard zal de trekking door Holland en Van der Woude notarissen worden verricht. De prijzen worden niet gesponsord. Deze worden allemaal ingekocht door Volksvermaken. Het is de organisatie gelukt om weer mooie prijzen te kunnen verloten. Dit jaar zijn er een dertigtal prijzen te verdelen, waarbij een Scooter, een Samsung UHD tv, een sieradenbon en een tablet de hoofdprijzen zijn. Zo wordt ook deze Tientjesverloting weer een succes.

Het eerste idee voor een verloting werd al in 1939 geopperd. Destijds was het doel van de verloting, het versterken van de clubkas. Het plan werd destijds van tafel geveegd, omdat er dan eerst Koninklijke goedkeuring moest worden verworven. Te veel gedoe dus. In 1956 was het verenigingslid H.P. Heijenga die het plan voor een verloting wel door weet te voeren, waardoor in 1957 de verloting van start ging. Loten konden voor tien gulden gekocht worden, vanwaar de naam tientjesverloting een feit werd. Destijds nog met een Fiat 600 als hoofdprijs. Een auto als hoofdprijs zou nog jaren standhouden. Door de 61 jaren heen is de tientjesverloting doorgegroeid tot een begrip in Roden. Met de intrede van de euro werd de prijs voor een lot echter op vijf euro bepaald, waardoor de naam misschien enigszins gedateerd is. Desondanks was het aanpassen van de naam geen optie, aangezien iedereen in Roden en omstreken inmiddels de tientjesverloting kende.

De connectie tussen Volksvermaken en de Kinderboerderij is er al een tijdje. Toch komt de opbrengst pas sinds 2000 volledig ten goede aan de Kinderboerderij. In 2014 is door deze samenwerking al 170.000 euro naar de Kinderboerderij gevloeid. Tel daarbij de schenkingen van voor 2000 op en de Kinderboerderij heeft al meer dan drie ton gekregen van Volksvermaken. En deze cijfers dateren nog van 2014, volgens de berekeningen zou er inmiddels meer dan 360.000 euro aan de Kinderboerderij geschonken zijn.

Vanuit historisch oogpunt is de Tientjesverloting een onmisbaar instituut geworden voor Roden en omgeving. Zelfs ten tijde van wist de verloting altijd een succes te worden. Uniek, zeker als je bedenkt dat goede doelen organisaties vaak lijden onder financiële malaise. De Tientjesverloting, gedragen door Roden en omstreken, steekt met kop en schouders uit boven de ‘gewone’ organisaties. Volksvermaken kan altijd rekenen op haar brede achterban, waardoor de verloting niet alleen al jaren een begrip is, maar ook nog jaren een begrip zal zijn.

Wat: Tientjesverloting

Wanneer: 20 december

Waar: Onder de Linden, Roden

Info: www.volksvermaken.nl.