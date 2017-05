‘Kleintje’ bol van nieuwe activiteiten

RODEN – Om alvast een beetje te trainen. Wennen aan het ritme van dagelijks feesten. Roden maakt zich op voor Kleintje Rodermarkt van woensdag 24 tot en met zondag 28 mei. Zoals altijd worden het weer dagen vol paardensport, kermis, een vlomarkt, braderie en vuurwerk. De programmering van met name de paardensportactiviteiten is enigszins op de schop gegaan. Werd het CH Tuigen doorgaans op zaterdagmiddag gehouden, nu is gekozen voor de zondag. Daardoor staat het ponyconcours nu zaterdag op de rol. Ook de vuurwerkshow is verhuisd, van vrijdag naar zaterdag. Nieuw is verder ‘Kleintje Mokum’, in samenwerking met de plaatselijke horeca. ‘En er staan meer nieuwe activiteiten op de agenda. We evalueren immers niet voor niets en denken dat we de mensen met deze programmering nog beter kunnen bedienen’, zegt Lammert Kalfsbeek van het organiserende Volksvermaken, die de nieuwe activiteiten toelicht én ook de vaste waarden niet onbenoemd laat.

‘Om met de wijziging in het programma van de paardensport te beginnen, we denken dat met name CH Tuigen meer publiek verdient. Wat we gemerkt hebben, is dat de zaterdag voor veel mensen een soort van werkdag is. Het is bovendien de dag dat veel mensen sporten en boodschappen doen. We hebben jarenlang CH Tuigen op zaterdagmiddag gehad en we vonden dat er te weinig publiek langs de kant stond. CH Tuigen is een bijzondere klasse, de deelnemers verdienen meer publiek. Vandaar dus dat we geschoven hebben en CH Tuigen dus nu op zondag plaatsvindt’, legt de voorzitter uit. ‘Bovendien lokken we op zondag wellicht meer mensen die ‘gewoon’ even naar het dorp komen. Op zaterdag was er niet zo geel veel te doen verder. Zondag is nog zo’n dag dat je er toch even uit wilt en er ook eerder even uit gaat. We hebben op zondag ook ‘schapendrijven’ aan het programma toegevoegd. Inderdaad, Mike en Ria van er Most van Landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek verzorgen vanaf ongeveer 14.15 uur een korte show. Ze zullen de schapen vanaf de Albertsbaan, langs de kermis en horeca richting evenemententerrein loodsen. Ria zal daar het een en ander uitleggen, Mike zal zich met name met de schapen bezighouden. Wat betreft het CH Tuigen op zondag: we hebben daar de rubriek Show Barrierespringen aan toegevoegd. Dat belooft een spectaculair onderdeel te worden. Zie het als een afvalrace van acht ruiters. De lat wordt letterlijk steeds iets hoger gelegd, net zolang er dus een ruiter overblijft’, legt Kalfsbeek uit, die verder laat weten dat ook de ponykeuring voor de kleintjes weer op de rol zal staan. ‘Dat hebben we ook vorig jaar gedaan en dat is iedereen goed bevallen. Bovendien zorgt het voor binding, de jeugd heeft immers nog steeds de toekomst. In dat kader hebben we ook de Jeugdrubriek Regio Noord toegevoegd.’

Kalfsbeek en zijn mannen en in dit kader ook vrouwen genieten nu al van de aanpassingen in het programma. ‘Het is gemakkelijk om alles maar te laten zoals het was. Pak je gewoon je draaiboek weer uit de kast. Wij evalueren, luisteren naar de meningen van deelnemers en publiek, durven ook kritisch naar onze eigen organisatie te kijken en bekijken elk jaar weer hoe we het programma verder kunnen verbeteren. Wat betreft paardensport weten we ons gelukkig omringd door kenners. Egbert de Rink bijvoorbeeld en ook commissielid Gert Holthuis hebben een gigantisch netwerk en dat geldt ook voor Inge de Vries en Jolanda Siegers – Zomer. Dat maakt het allemaal net even wat gemakkelijker’, zegt Kalfsbeek, die ook van de verschuiving van de vuurwerkshow van vrijdag naar zaterdag wel wat verwacht. ‘Ik hoop zeker ook voor de plaatselijke horeca dat veel mensen die de vuurwerkshow bezoeken in het dorp blijven plakken. Ook dat is iets wat veel mensen op zaterdagavond toch net even eerder doen.’ De zondag is behalve de dag van CH Tuigen ook de dag van de traditionele familiefietstocht. Een tocht die opnieuw is uitgezet door Dick ‘Deuk’ Bathoorn en opnieuw langs verrassende plekken voert. ‘Mensen kunnen zich tussen 13.00 uur en 14.00 uur inschrijven op het evenemententerrein. Onderweg is een tussenstop op een heel verrassende en mooie locatie. De tocht is overigens 28 kilometer lang. Goed te doen, want ik heb ‘m samen met Dick al gefietst’, zegt de voorzitter.

Ook nieuw is ‘Kleintje Mokum’ op zaterdag, vanaf vier uur. ‘Het thema is Kleintje Mokum en de deelnemende horeca – ODL, Pompstee, Mo’s Café en Het Wapen van Drenthe- zorgen zelf voor de invulling. Als het weer een beetje meewerkt, zullen de artiesten vermoedelijk buiten optreden.’

Hoewel de voorbereiding op Kleintje Rodermarkt best intensief is en toch ook weer een behoorlijke klus, loopt alles eigenlijk op rolletjes. ‘Ook het terrein ligt er goed bij. Ik weet nog dat in mijn eerste bestuursjaar we de wedstrijden op donderdag moesten annuleren vanwege hevige regenval. Nou gaan we er van uit dat regen dit jaar gewoon uitblijft, maar mocht er toch iets vallen dan kan het terrein dat wel hebben. Met een nieuw programma met daarin uiteraard ruimte voor de vaste waarden kijken wij als organisatie echt uit naar Kleintje. We hebben voor iedereen iets. De kermis is er voor de kinderen, er is markt, braderie en muziek. En Kleintje blijft toch vooral een paardensportevenement. Dat zal ook niet veranderen.’

Programma Kleintje Rodermarkt



Woensdag 24 mei

vanaf 12.00 uur kermis op de brink

Donderdag 25 mei

vanaf 12.00 uur kermis op de brink

van 10.00 uur tot 17.00 uur braderie en live muziek in het centrum

van 10.00 uur tot 17.00 uur vlomarkt op het evenemententerrein

van 08.30 uur tot 18.00 uur CH Springen en Dressuur

Vrijdag 26 mei

vanaf 12.00 uur kermis op de brink

Zaterdag 27 mei

vanaf 12.00 uur kermis op de brink

vanaf 16.00 uur ‘Kleintje Mokum’ in centrum

van 08.30 uur tot 14.00 uur Ponyconcours

vanaf 22.15 uur vuurwerk op het evenemententerrein

Zondag 28 mei

vanaf 12.00 uur kermis

van 13.00 uur tot 17.30 uur CH Tuigen

van 13.00 uur tot 14.30 uur Ponykeuring

van 14.15 uur tot 14.45 uur demonstratie schapendrijven vanaf Albertsbaan

vanaf 13.00 uur, start familiefietstocht evenemententerrein

vanaf 15.15 uur Show Barrière Springen