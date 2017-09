Roden maakt zich op voor Red Bull Kop over Kop

NOORDENVELD – Op 8 oktober wordt –ie verreden: de prestigieuze tijdrit Red Bull Kop over Kop. De 100 kilometer lange ploegentijdrit wordt verreden door Drenthe met start en finish in Roden. Wanneer jij ook plat op het stuur door de kop van Drenthe wil, kun je je nog tot 18 september inschrijven. Zo werkt de kop over koprace:

De ideale ploeg heeft vijf verschillende renners, met vijf verschillende karakters en ieder in een andere rol. 1. De Kopman fietst de volledige rit: 100 km. Start in Roden, 2. De Stoemper werkt zich een slag in de rondte en pakt 80 km, 3. De Klimmer trekt de ploeg over de helft en fietst 60 km, 4. De Meesterknecht brengt nieuwe energie en bevoorraadt de ploeg voor de laatste 40 km. En tot slot neemt de Sprinter de ploeg de laatste 20 kilometer op sleeptouw.

Het gaat bij Red Bull Kop over Kop om een ultieme combinatie van uithoudingsvermogen, samenwerking en tactisch ploegenspel. Datum: zondag 8 oktober. Locatie: Roden, Drenthe. Tijd: 11.00 uur. Inschrijven kan via www.redbull.com/nl-nl/events/red-bull-kop-over-kop-2017 (FOTO: Red Bull Kop over Kop)