PEIZE/RODEN -Het feest van de Rodermarkt is amper voorbij, of er stond alweer een ander groot feest op het programma: Peize-Roden. De Slag om Noordenveld, de Grote Derby. VV Peize bedacht een fraaie en sfeervolle aftrap, waarbij de jeugd van Peize en Roden betrokken werden. Roden, dat nog een appeltje te schillen had met de buren, won de vroege eerste slag met het kleinst mogelijke verschil: 0-1. En dat nog wel met tien man. Peize had er dit keer geen antwoord op. Dinsdag een uitgebreid verhaal.