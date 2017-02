‘Roden Proeft’ krijgt meer en meer vorm

RODEN – Zoals al eerder gemeld krijgt Roden met ‘Roden Proeft’ op zaterdag 1 juli een gloednieuw evenement. Roden en uiteraard de regio kan dan kunst, culinair en cultureel proeven. Het programma vindt plaats in het centrum van Roden en kent ‘democratie’ als thema. Voorafgaand aan de feestelijke zaterdag is er een inleidende themaweek. De organisatie wil dan activiteiten organiseren die met democratie te maken hebben. Gedacht wordt aan een politieke fietstocht, een lezing, een film een Lagerhuisdebat, een wedstrijd welsprekendheid en een debat over democratie op gemeenteniveau. Ook zal een column-wedstrijd gehouden worden. De zaterdag zal aan de hand van het thema in het teken staan van protestzangers, de Tango, de Flamengo en Ierse muziek, althans in die richting wordt gedacht. ‘Roden Proeft’ wordt georganiseerd door Mensinge, Volksvermaken en Zakenkring Roden en de werkgroep bestaat uit Ids Dijkstra, Lammert Kalfsbeek, Rik van der Es, Bertjan Stadman en Bart de Vries.