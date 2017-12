Roden verlengt contract Zwiers

RODEN – V.V. Roden heeft het contract van Harry Zwiers met een jaar verlengd. De hoofdtrainer, die met zijn equipe momenteel de vierde plek bekleedt, doet het goed in klasse 2K. Met slechts één punt achter koploper GOMOS, kan het eerste team van V.V. Roden terugkijken op een uitstekende seizoensstart. Voor Zwiers wordt het seizoen 2018-2019 zijn vierde jaar als hoofdtrainer aan de Norgerweg.

Voorzitter Hans de Vries is blij met de contractverlenging. ”Je ziet dat het team progressie boekt. Daarnaast geeft Harry de jeugd een kans, dat is voor een club erg belangrijk’, zegt hij.

De Vries hoopt dat V.V. Roden de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse weet te bewerkstelligen. ”Wij gaan in principe altijd voor promotie. Dat is nu niet anders. Het is goed om te zien dat Harry, ondanks het wegvallen van vijf basiskrachten, het toch uitstekend doet.”

Foto: Facebook