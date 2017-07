Roden wacht sportief en culinair weekend

RODEN – Op zaterdag 15 juli en zondag 16 juli staat het centrum van het dorp weer bol van de activiteiten. In het weekend zal op het Jaarbeursterrein een Foodtruckfestival worden gehouden en op zaterdag zal tegelijkertijd de wielerkoers De Lus van Roden worden verreden. Beide evenementen stonden vorig jaar al borg staan voor veel vertier en volle terrassen. Nu er is gekozen voor een directe samenwerking zal ook dat ongetwijfeld tot toestroom van extra bezoekers leiden.

Albertus Lieffering van zowel de organisatie rondom De Lus van Roden als de Vereniging voor Volksvermaken ziet grote voordelen in het samengaan van beide festiviteiten. ‘Vorig jaar was het Foodtruckfestival in september. Wij vonden dat toen iets te dicht bij de Rodermarkt. Nu we dit Foodtrukfestival naar juli hebben gehaald en daarbij de samenwerking zijn aangegaan met de wielerwedstrijd De Lus van Roden, versterken wij elkaar.

De Lus van Roden is nog altijd 1 van de betere criteriums van het Noorden, weet Albertus Lieffering. ‘We werken met vrijwilligers met veel ervaring en het publiek staat bij start en finish rijen dik. De renners weten dat te waarderen en komen dan ook graag naar Roden.’ Op zaterdag begint het programma op de brink om 17.00 uur met een juniorenrace waar ongetwijfeld lokale held Adne Koster van zich zal doen spreken. En het allerlaatste nieuws is dat wielercrack Liewe Westra (net gestopt met zijn profcarrière) ook aan de start verschijnt, weet Lieffering te vertellen. Om 19.00 uur start er een ploegentijdrit met onder andere WTC Roden, NOAD Peize en Wielervereniging Westerkwartier. Om 19.45 uur gaat de Elite Herenkoers over een afstand van 100 kilometer van start. Ook hier een lokale wielerpersoonlijkheid en wel Patrick van der Duin uit Nieuw Roden. Na de wedstrijd start er een ander spektakel. Dan namelijk gaan 150 ATB fietsers de nacht in voor een drietal ronden van ongeveer 40 kilometer. ‘Hartstikke mooi,’ zegt Albertus Lieffering. ‘We gaan dwars door de kroeg Onder de Linden, gaan over het cross country terrein van de manege in Roden, ligt er een bijzonder slinger rondom de tennisbanen en wordt er een duik gemaakt door een oplegger van een vrachtauto. We organiseren dit samen met WTC Roden. Een waar spektakel waar het publiek van zal gaan genieten. Met veel technische passage in het donker en natuurlijk is het een mooi gezicht, al die renners met lampjes op hun helm in deze nachtelijke ATB rit.’ Samenwerking met de horeca is er volop. Er is vertier, ook in de trant van muziek, artiesten en optredens.

Dan het Foodtruckfestival. Zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur en zondag van 12.00 tot 21.00 uur. Dit allemaal op het Jaarbeursterrein en gratis toegankelijk. Het is de tweede editie in Roden. Etenswaren in allerlei soorten een maten wordt dan aangeboden op het terrein. Heel divers en vaak verrassend. Surinaamse roti, hippe burgers, heerlijke curry’s, aardappel gerechten in allerlei vormen, er is een foodtruck met Cow en Chicken, er komt er 1 onder de naam The Sugarbabes, Traktatie op Locatie komt en veel meer. Daarnaast organiseert men rondom het Foodtruckfstival ook optredens op het Jaarbeursteerrein met artiesten en treden er bands op. Albertus Lieffering kan niet wachten: ‘Dit wordt voor Roden weer een topweekend.’