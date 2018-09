Roden ziet met sterke selectie het seizoen tegemoet

RODEN – Voetbalvereniging Roden kan dit jaar buigen op een sterke en brede selectie. Dat is de conclusie van trainer Harry Zwiers, die volop in de voorbereiding van het seizoen 2018-2019 zit. De Groninger zag zijn ploeg vorig jaar vijfde worden en wil dit seizoen minstens een periodetitel pakken. ‘En als ik realistisch ben, dan moet dat zeker kunnen.’

Zwiers kijkt uit naar zijn vierde seizoen als hoofdtrainer van de zwart-witten uit Roden. ‘Het eerste seizoen werden we derde en het tweede seizoen streden we om het kampioenschap. Na dat seizoen vertrokken er veel spelers en kreeg Wouter Jager een kruisbandblessure. Hierdoor moesten wij als het ware opnieuw beginnen. Als je dan ziet dat wij vorig jaar toch vijfde worden, dan vind ik dat wij het redelijk tot goed hebben gedaan. In sommige wedstrijden hadden we misschien wat meer geluk nodig, maar over het algemeen ben ik tevreden’, stelt Zwiers. Een wedstrijd van vorig jaar die menigeen nog helder voor de geest zal staan, is de vijfklapper in de thuiswedstrijd tegen Stadspark. ‘Wij speelden goed, maar ik vond het niet onze beste wedstrijd. Bij DTD speelden we bijvoorbeeld een stuk beter.’

Terug dan naar het aanstaande seizoen. Die ziet de hoofdtrainer van v.v. Roden met vertrouwen tegemoet. ‘We hebben een aantal goede, nieuwe spelers. Tim van Huffelen kwam weliswaar niet terug, maar Freddy van der Velde, Robin van der Tuin en Michel Wardenier zijn goede aanvullingen. Ik ben zeer tevreden over de selectie die er nu staat. Vanuit de jeugd zijn er zeven spelers overgekomen naar de selectie. In de breedte zijn we hierdoor sowieso een stuk sterker geworden. We hebben 36 man op papier, dat moet genoeg zijn’, meent Zwiers. Hij kijkt hierbij niet alleen naar de ambities van het eerste elftal, maar wil ook met het tweede een stap zetten. ‘Het tweede speelt komend seizoen in de Tweede Klasse, maar ik denk dat ze best een stap hogerop kunnen. Ze hebben de potentie om in de Eerste Klasse uit te komen. Dat moet ook het doel zijn.’

Wat betreft het eerste elftal, hoopt Zwiers op een periodetitel. ‘Op internet las ik dat Roden door sommigen al als titelfavoriet wordt bestempeld, maar dat vind ik voorbarig. Tuurlijk, we hebben een betere selectie gekregen. Maar ploegen als GVAV en Hoogezand eindigden vorig jaar gewoon boven ons en hebben ook niet stilgezeten. Ik denk dat we een goed team hebben, maar je moet halverwege het seizoen kijken waar je staat en wat realistisch is. Het is te makkelijk om te zeggen dat we het “wel even gaan doen”. We willen absoluut kampioen worden hoor, maar er zijn meer sterke ploegen die dat willen.’

De plaatselijke v.v. kon vorig jaar buigen op de doelpunten van topspeler Enrico Wardenier. Hij scoorde in totaal 36 keer, waarmee hij zich tot topscorer van de Tweede Klasse kroonde. ‘Enrico is een geweldige voetballer’, begint Zwiers. ‘Hij is dodelijk in de zestien meter. Hij vormde vorig seizoen een koppel met René (De Vries, red.) en was heel belangrijk. 36 goals is natuurlijk knap, zeker als je bedenkt dat hij vier wedstrijden geschorst is geweest. Ik denk dat Enrico geleerd heeft van zijn schorsing, want het is gewoon jammer dat je die wedstrijden moet missen.’

Roden begint het seizoen met een uitwedstrijd bij promovendus Lewenborg, die vorig jaar met gemak kampioen werden in de Derde Klasse. Een lastige wedstrijd, oordeelt Zwiers. ‘Op kunstgras voetballen maakt het niet makkelijker. Lewenborg promoveerde vrij eenvoudig en kan er als promovendus vol op. Toch denk ik dat we een goede kans maken.’

Als we even verder kijken op het programma, zien we de eerste derby op zondag 25 november gepland staan. Dan komen de blauwhemden uit het nabijgelegen Peize weer langs. ‘Ik denk dat het voor de competitie mooi is dat Roden en Peize bij elkaar in zitten. De derby leeft wat meer in Peize, dat merk je wel. Voor ons is een wedstrijd tegen Peize leuk, maar we willen net zo graag winnen van Peize als van Oerterp. Toch zijn zulke derby’s geweldig, aangezien er veel publiek langs de lijn staat. Voor de kantine is het ook vaak een goede dag, omdat men na tijd blijft hangen en er feest is. Daarnaast leveren de wedstrijden tegen Peize geen geouwehoer op. De sfeer is altijd prima, maar we gaan altijd voor de winst.’

Zwiers hoopt vooral dat Roden dit jaar laat zien hoe goed ze kunnen voetballen. ‘Ik ben een trainer die zijn ploeg wil laten voetballen. Natuurlijk kunnen wij – als het nodig is – de lange bal spelen, maar het spel heet niet voor niets “voetbal”. De bal moet veel rondgaan. Ik denk dat we de laatste jaren hebben bewezen mooi voetbal te kunnen laten zien.’

De trainer van Roden heeft er in ieder geval veel zin in. ‘Ik ben blij dat het weer begonnen is. Wanneer het seizoen voor mij geslaagd is? Als het eerste en tweede met deze selectie het seizoen goed kunnen afronden. En het liefst met promotie voor het tweede en een periodetitel voor het eerste.’