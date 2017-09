Rodenaar aangehouden voor vervalsen Ronermark

RODEN – In de nacht van zondag op maandag is een Rodenaar aangehouden voor het vervalsen van Rodermarkt-muntjes. In het huis van de verdachte zijn valse muntjes gevonden.

Op het eerste gezicht is er niet veel verschil te zien, maar de valse muntjes zijn wel degelijk verschillend aan de echte munten. Zo zijn de nepmuntjes dunner en voelen ze gladder aan. Dit komt omdat bij de originele ‘Ronermark’ de tekst erin gebrand wordt.

De Ronermark kost 2,50 euro per muntje terwijl de valse munten naar verluidt voor 1,50 euro in omloop waren. Er wordt nog onderzocht of de Rodenaar alleen handelde of dat er meer betrokkenen zijn. De politie Noordenveld roept eenieder dan ook op om de muntjes alleen via de officiële verkoopkanalen aan te schaffen. Daarnaast verzoeken zij de beveiliging te waarschuwen wanneer er valse munten worden aangeboden.