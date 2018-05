Rodenaren starten zorgcentrum aan de Brink

Flexibele behandelruimte voor ZZP’ers, laagdrempelige zorg voor cliënten

RODEN – Vanaf 1 juni is Roden een nieuw zorgcentrum rijker: Zorgcentrum de Brink, aan de Brink tegenover de Catherina kerk. Een initiatief van Peter Craanen en zijn partner Annemieke Rinsema uit Roden. Annemieke is geregistreerd bekkenfysiotherapeut en had tot voor kort jarenlang haar eigen ruimte bij Fysiotherapie Roden. Ze wilde graag meer, maar had er geen uitbreidingsmogelijkheden. Die heeft ze des te meer in het fraaie monumentale pand van de voormalige huisartspraktijk aan de Brink. Craanen en Rinsema zijn er een zorgcentrum gestart met flexibele ruimtes voor ZZP’ers in de zorg.

Het uiteindelijke doel is een zorgcentrum met meerdere zorgverleners op het gebied van bekkenproblematiek , vertelt Rinsema. Zelf heeft ze haar eigen praktijk voor bekkenfysiotherapie aan de Brink 10, dat geldt ook voor Fysiotherapie Flores, die eveneens intrek neemt in het pand. “Over bekkenproblemen wordt weinig gepraat terwijl het toch veel voor komt. Bij vrouwen verandert het bekken na de bevalling. Soms worden spieren verkeerd gebruikt waardoor verkeerd plasgedrag ontstaat. Maar een bekkenfysiotherapeut is er niet alleen voor (zwangere) vrouwen, ook mannen en kinderen kunnen om wat voor reden dan ook kampen met bekkenproblemen”, weet Rinsema. Dertig procent van mijn cliënten is man. Veel mensen weten het niet, maar ook bij verlies van urine of ontlasting, pijn bij het vrijen of obstipatie kun je terecht bij de geregistreerde bekkenfysiotherapeut.”

Rinsema hoopt op korte termijn meer zorgverleners te kunnen verbinden aan het zorgcentrum. Daarbij denkt ze aan een psycholoog, een diëtist, een logopedist, een incontinentiedeskundige, overgangsconsulente of iemand die yoga geeft. “Dat zou een mooie aanvulling zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het kruisbestuiving oplevert. Het unieke zit hem in de flexibiliteit. Per dagdeel een ruimte huren kan ook. Of voor een vast aantal uren per week. Voor ZZP’ers werkt dat erg prettig. Ze zitten nergens aan vast. En voor cliënten betekent het laagdrempelige zorg.” Nóg iets unieks aan het zorgcentrum: desgewenst verzorgen ze je complete administratie. “Administratie en agendabeheer behoort ook tot de mogelijkheden”, vertelt Peter Craanen die het zorgcentrum gaat beheren. “Op deze manier kan de zorgbehandelaar doen waar hij goed in is zónder belast te zijn met administratieve rompslomp”, aldus Craanen.