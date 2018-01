Rodenburg beleeft lastige middag tegen SIOS

LEEK – Afgelopen zondag stond er in Wolvega de wedstrijden tegen de selectie van SIOS op het programma. De tweede teams starten deze dag en Rodenburg 2 pakte direct het initiatief. Na een ruime voorsprong bleef het verschil bijna de gehele wedstrijd minimaal 4 doelpunten en uiteindelijk won Rodenburg 2 terecht met 18-24 van SIOS 2. Toen was het de beurt aan Rodenburg 1 om dit goede voorbeeld een vervolg te geven.

De wedstrijd werd door Rodenburg begonnen met een niet geheel fit team. Ondanks dat namen ze wel direct de voorsprong, maar SIOS maakte ook snel weer gelijk. Rodenburg nam in de eerste fase meerdere malen de voorsprong, maar kon deze helaas niet vergroten. Door ziekte werd er al vroegtijdig een dame gewisseld aan Rodenburg zijde. In deze fase had SIOS scorend het initiatief, maar Rodenburg wist het verschil beperkt te houden tot maximaal 2 doelpunten. Het lag niet aan de kansen, maar vooral aan de afronding. Doorloopballen, kansjes en strafworpen werden gemist aan Rodenburg zijde. SIOS kon daardoor met hard werken scorend meekomen. Hierdoor werd er met bij een 8-9 stand gerust.

Duidelijk was dat de tweede helft er een schepje bovenop moest. Daarnaast moest er verdedigend minder risico worden genomen, aangezien er deze middag snel voor een strafworp werd gefloten.

Direct na de rust scoorde SIOS van afstand, maar Rodenburg nam daarna snel weer een voorsprong. Dit bleef het beeld van de tweede helft tot aan de 13-15. Rodenburg leek de controle te hebben over de wedstrijd, maar SIOS scoorde direct twee doelpunten tegen. Ondanks dat bleven de Rodenburgers er hard voor werken waardoor zij weer konden uitlopen naar een 15-17 voorsprong met nog maar enkele minuten op de klok. Na de vakwissel scoorde SIOS direct weer tegen en bracht de marge weer terug tot 1 doelpunt. De laatste 2 minuten kregen beide vakken nog enkele kansen om te scoren, maar dit gebeurde niet. Hierdoor won Rodenburg met 16-17 deze spannende wedstrijd van SIOS die goed partij gaf.

Aanstaande zondag speelt Rodenburg weer in Leek. Ditmaal komt de selectie van Club Brothers op bezoek. De tweede teams zullen om 13:10 starten en aansluitend zal Rodenburg 1 het opnemen tegen de hekkensluiter van de competitie. Vandaag is wel gebleken dat elke wedstrijd lastig kan zijn, dus volgende week zal Rodenburg scorend weer een stuk scherper voor de dag moeten komen.