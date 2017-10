Rodenburg Hawks zoeken teamgenoten

LEEK – In de Rodenburghal in Leek traint elke donderdagavond van 20 tot 21 uur een team enthousiaste senioren, die qua ledenaantal wel wat versterking kunnen gebruiken! Renate Hagenouw, een van de teamleden van het eerste uur: ‘Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen die, misschien na jaren weinig aan sport te hebben gedaan, weer zin hebben in een balsport. Je hebt geen ervaring nodig, en die conditie komt ook vanzelf wel weer. De leeftijden in ons team lopen momenteel uiteen van circa 22 tot 47 jaar. Wij noemen onszelf dan ook liever 18+-ers dan senioren. Iedereen boven de 18 is welkom!’ Meestal wordt er de halve training partijtje gespeeld. ‘De lessen worden verzorgd door een professionele trainer, waardoor je ook echt iets leert!’ aldus Renate. ‘Af en toe spelen we eens ergens een mixed-toernooitje, maar (nog) niet op regelmatige basis. Ook daarvoor hebben we eigenlijk wat meer teamgenoten nodig, maar competitie spelen is geen doel op zich. Kom gewoon een keer kijken of liever: meedoen!’

Wat is floorball eigenlijk? Floorball is een snelle en dynamische teamsport die het midden houdt tussen ijshockey en zaalhockey. In onder meer Scandinavië en Canada is het zeer populair. De regels van floorball zijn vrij eenvoudig; daardoor kan iedereen al snel een aardig partijtje meespelen. De kunststof sticks, de lichte plastic gatenbal en het ontbreken van de bodycheck maakt floorball ook een veilige sport. De bal gaat razendsnel over het veld. Dankzij de boarding en de eenvoudige regels zijn er weinig onderbrekingen. Een partijtje floorball is dus een prima manier om je eens lekker uit te leven!