Rodense kickboksers op weg naar Thailand

Verlegen vechters barsten van het fanatisme

RODEN – De Rodense kickboks-talenten Wessel Hut en Christy Bo krijgen de mogelijkheid om zich te presenteren op het hoogste Muay Thai- niveau in hun leeftijdscategorie. In augustus kunnen zij zich namens Nederland laten zien op het WK in Thailand. Een geweldige uitdaging voor twee van de grootste sporttalenten in de gemeente Noordenveld. Maar voor het toernooi is geld nodig. Samen met kickbokstrainer Harry Otter zijn ze nu druk bezig om sponsoren te vinden.

Harry Otter is een bekende in de vechtsportwereld. Hij heeft een schat aan ervaring als vechter, maar ook als trainer staat hij hoog aangeschreven. Als trotse eigenaar van KB Roden, ziet hij dagelijks jong talent aan het werk in zijn sportschool. Maar toch heeft hij zelden zulke talenten als Wessel Hut en Christy Bo gezien. ‘Door de jaren heen zie je veel vechters met een bepaald talent en aanleg voor de sport. Maar Wessel en Christy willen daarnaast ook vaak en veel vechten. Dat maakt ze tot unieke talenten’, zegt hij. Wessel vecht al enkele jaren bij KB Roden. Christy is relatief kort actief in de vechtsport, maar maakt al grote indruk. Zo werd ze laatst uitgedaagd door een leeftijdsgenoot die al meerdere Europese en Wereldtitels achter haar naam heeft staan. In Amsterdam verloor ze ternauwernood, maar liet ze zien een groot talent te zijn. Ook Wessel laat zijn kwaliteiten vaak zien. Dat valt andere vechters en trainers dan weer op, waardoor ze al gauw hun naam vestigen in de wereld van de vechtsport. ‘We worden vaak herkend op toernooien’, zegt Wessel. De goede prestaties binnen de ring leverden Christy daarnaast een nominatie op voor ‘Sporttalent van het Jaar’ tijdens het Sportgala van Noordenveld. Uiteindelijk zat ze bij de laatste drie, maar zag ze wielrenner Adne Koster er met de eerste prijs vandoor gaan. ‘Ik vond het al leuk dat ik er stond’, zegt Chirsty.

De toenemende bekendheid van de Rodenaren heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de Nederlandse Muay Thai- bond het duo inmiddels heeft geselecteerd. Dat houdt in dat ze één keer per maand twee uur trainen met de Nederlandse selectie, in de aanloop naar het WK in augustus. Die maandelijkse trainingen vinden plaats in Eindhoven of Spijkenisse. Een behoorlijke afstand dus en dat voor een training van twee uur. ‘De bond is daar wel streng in’, zegt Otter. ‘Als je niet op komt dagen bij de training, dan lig je eruit.’ Niet dat Wessel en Christy niet gewend zijn om ver te reizen voor de sport. Hun kickbokswedstrijden spelen zich tegenwoordig voornamelijk in het Westen des lands af. ‘Hier in het Noorden hebben we iedereen al wel gezien’, zegt Harry. ‘Het is niet leuk om steeds met dezelfde vechters in de ring te staan.’ Het aantal kickboksers dat ook daadwerkelijk wedstrijden vecht, valt namelijk nogal tegen. Niet iedere kickbokser wil iedere week vechten, waardoor de spoeling nogal dun is. Wessel en Christy zijn daarnaast bijzonder fanatiek. ‘Ze trainen zes keer per week. Iedere twee weken vechten ze wedstrijden’, zegt Harry. Als het aan Wessel en Christy ligt, vechten ze iedere week wel. ‘Ik kan iedere week wel vechten, ook wel twee keer achter elkaar.’

Aan fanatisme geen gebrek, bij de twee vechters. Daarnaast worden ze ondersteunt door hun ouders, die minstens zo fanatiek zijn. ‘Zij gaan ieder toernooi mee’, zegt Harry. Veel van die toernooien zijn meerdaags, waardoor de sporters met een select gezelschap in hotels in de buurt verblijven. De ouders hebben dat er maar al te graag voor over, te meer omdat Wessel en Christy de sport zelf zo serieus oppakken. Dat daardoor hun weekend volledig in het teken staat van kickboksen, is van ondergeschikt belang.

Van 3 tot 11 augustus zullen Christy en Wessel dus op het WK Muay Thai voor Nederland uitkomen. In totaal doen er acht landenteams mee. Muay Thai is een vrijere variant van het kickboksen, waarbij de vechters onder andere elleboogjes mogen uitdelen en langer met elkaar in de zogenaamde ‘clinch’ mogen blijven. Daarnaast is het een traditionele sport met een bijzonder openingsritueel. Zo moeten de vechters een ‘dansje’ doen, waarin zij hun respect betuigen en hun kracht laten zien. Dat een dergelijk WK juist in Thailand plaatsvindt, is overigens geen wonder. ‘Thailand is de bakermat van de vechtsport, dus is het best logisch dat daar het WK wordt gehouden’, zegt Harry. Het WK in Thailand beschrijft hij als een soort ‘Olympische Spelen voor de jeugd’. ‘Iedereen vecht in zijn eigen leeftijdscategorie tegen de beste vechters ter wereld. De vechters vertegenwoordigen daarbij hun eigen land, wat het nog meer bijzonder maakt.’ Het toernooi in Thailand is voor de sporters dé kans om zich te laten zien op een internationaal podium. ‘Het is een enorme kans voor Wessel en Christy. We moeten er nu bij zijn.’

Voor het WK in Thailand is echter geld nodig. ‘De NOC*NSF ondersteunt deze sporters qua geld nog niet. We moeten eigenlijk alles zelf bekostigen. In totaal is er al gauw zesduizend euro voor de trip nodig’, zegt Harry. ‘Dat we heen gaan staat vast, deze kans kunnen we gewoon niet laten liggen. Maar het is veel geld en dus zijn we op zoek naar sponsoren.’ Als tegenprestatie komen de sponsoren dan een jaar op de trainingspakken van Wessel en Christy te staan. Harry heeft het idee dat het wel goed zal komen met de sponsoring. ‘De bereidheid om te sponsoren in de buurt is groot. Dit zijn echt toptalenten en ik denk dat ze als ze ons binnen zien komen, de ondernemers hier direct verkocht zijn’, zegt Harry. Maar dat is niet omdat er dan drie stoere kickboksers binnenkomen. ‘Als ze Christy en Wessel zien, smelten ze gelijk. Je ziet van de buitenkant niet dat het harde vechters zijn. Het zijn eerder lieve kinderen’, lacht hij. Uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit. Want: linksom of rechtsom, zolang Wessel en Christy zich in augustus op het hoogste niveau kunnen presenteren, zijn zij tevreden.

Eenieder die deze toptalenten wil steunen op hun weg naar het WK in Thailand, kan mailen naar info@kbroden.nl.