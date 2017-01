Rodense Kristel Schoonbeek op Eurosonic

RODEN – Een prachtig debuut voor de Roder muzikante Kristel Schoonbeek. Zij staat samen met haar band op het podium van hét muziekfestival van Groningen, Eurosonic Noorderslag. Nog maar 21 is ze, maar Kristel treedt al op vanaf haar 13e. Playing the guitar, leerde ze zich zelf aan. Later gevolgd door lessen van maestro Wim Feith. Zanglessen volgde ze bij Titia van der Molen uit Roden. Kristel zingt popnummers van artiesten als Alicia Keys, Adele en Anouk, maar schrijft ook eigen nummers. Vrijdagmiddag, klokslag 16:00 uur maakt ze haar debuut op Eurosonic. In galerie Sign aan de Winschoterkade 10 om precies te zijn.