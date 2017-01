Roder Boekenmarkt goed bezocht

Van voor, naar achter, van links naar rechts

RODEN – Het kan aan de nieuwe locatie gelegen hebben. Het kan ook gewoon zijn dat het echt ontzettend drukker was. Feit is dat Nederland nog steeds graag leest, getuige de drukte bij de Roder Boekenmarkt. Opnieuw kwamen mensen van heinde en ver naar Roden, om daar voor een habbekrats de meest mooie boeken in handen te krijgen. Twee euro, drie euro. Die prijzen waren aan de orde van de dag. Een doos vol prachtige boeken voor een kleine veertig euro; een handelaar, hij stond vooraan in de rij en genoot voor de opening van de klanken van een dweilorkest, verkneukelde zich al aan de gedachte dat hij de inhoud van de doos straks voor zeker het vijfvoudige op marktplaats kan zetten. Want ook die gasten bezoeken Roden. De pure handelaren.

De organisatie had ietsje minder ruimte, en das was merkbaar. Het was als het ware een grote polonaise. Inhaken ging vanzelf, je ging van voor, naar achter, van links, naar rechts om uiteindelijk toch bij hét boek dat je altijd al zocht uit te komen. ‘De piek lag ook deze jaargang echt tussen negen uur en half twaalf. Daarna wordt het altijd wat minder, later op de middag wordt het weer drukker’, wist ook Hendrik (Henk) Kouwenberg, lokaalhoofd. Kouwenberg viel op door zijn kekke pak in een kleur die zich laat omschrijven als een mix van paars en rood. ‘Het is in elk geval geweldig om te zien hoe populair onze markt blijft. En onze goede doelen – de Ghana Werkgroep en de Tsjernobyl Stichting- varen er wel bij.’

In het voormalig Magista pand, dat vermoedelijk na de markt tegen de vlakte gaat waardoor de organisatie straks wéér op zoek moet naar een nieuw onderkomen, was het zonder verwarming heel aangenaam. Oorzaak: veel mensen op een kleine ruimte. De boeken lagen als altijd mooi gesorteerd, ze waren allemaal geprijsd en de dozen werden na dag eén gewoon weer gevuld. ‘ Onder de dozen die er nu staan, staan dozen vol met ‘nieuwe’ boeken. Je ziet mensen hier ook vaak twee dagen komen. Logisch, want het aanbod is dan weer anders’, wist Kouwenberg nog te melden. In de kantine rook het ondertussen naar rookworst, er werd koffie gedronken, er werd bijgepraat en wat opviel waren vooral de lachende gezichten. Die meneer met één boek in de hand; zo trots als een pauw was ie. Een mevrouw koesterde het boek over de val van de ABN Amro Bank, een mevrouw op leeftijd pakte – toch wat schichtig- ‘Vijftig Tinten Grijs’ mee. En zo was er voor elk wat wils. Als het geen boek was, dan wel een cd, een spel of een puzzel. En anders was er lekkere koffie.

Je hebt in Roden de Parade. Mensinge, maar zeker ook de boekenmarkt. Elk jaar weer is het aanbod indrukwekkend. Kwaliteit met de hoofdletter K. Want dat is het. Mensen komen niet voor de gezelligheid, maar vooral omdat de markt echt wat biedt. Al jaren. Met dank aan vrijwilligers en mensen die de boeken elk jaar weer opsparen. Er is geen vergelijkbare boekenmarkt in de regio, noch in het Noorden. Om te koesteren dus!