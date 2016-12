Roder Boekenmarkt levert 18.000 euro op

RODEN – Maar liefst 18.000 euro leverden de tweede hands boeken van de tweedaagse Roder Boekenmarkt op. Met zo’n 2000 bezoekers verdeeld over twee dagen was de markt opnieuw een succes. Het geld gaat, zoals gebruikelijk, naar het goede doel. Naar 2 doelen om precies te zijn: De Ghana werkgroep, die zich onder andere bezighoudt met projecten in Noord-Ghana, zoals het slaan van waterpompen, het faciliteren van onderwijs, het begeleiden van landbouw projecten en het verlenen van mini krediet. Het tweede project is van de werkgroep Kinderen van Tsjernobyl. Ieder jaar komen een aantal kinderen uit Tsjernobyl naar Roden en Leek, om aan te sterken. De opbrengsten van de Roder Boekenmarkt bieden daarin een ondersteuning.