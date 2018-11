Roder Weihnachtsmarkt in aantocht

RODEN – Kerstballen van touw, houten kersthuisjes, kerststukjes, maar ook winterse woondecoraties. Zomaar een aantal producten die u tegen kunt komen op de Roder Weihnachtsmarkt die plaatsvindt op zaterdag 8 december op de Albertsbaan in het centrum van Roden. De Roder Weihnachtsmarkt is een van de gezelligste en grootste kerstmarkt in het noorden met veel diverse en hoogwaardige standhouders.

De Roder Weihnachtsmarkt belooft weer een gezellige kerstmarkt te worden met veel sfeer en vertier voor jong en oud. Naast de kunstijsbaan, kerstman, draaimolen en straattheater zijn er de gehele dag live optredens van diverse koren en orkesten. De Roder Weihnachtsmarkt wordt afgesloten door Die Schluchtenkracher. Vanaf 16:00 uur brengen zij de typische Duitse Weihnachts-sfeer naar Roden. En met een warme chocolademelk, glühweintje, kop snert of curryworst wanen bezoekers zich helemaal in de feestsferen.

Er zijn nog enkele plekken vrij op de Roder Weihnachtsmarkt en standhouders die nog graag een plekje op de markt willen bemachtigen kunnen zich nu nog inschrijven. Alle informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op www.volksvermaken.nl/weihnachtsmarkt