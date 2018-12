Roder weihnachtsmarkt verplaatst

RODEN – De bekende en sfeervolle Roder Weihnachtsmarkt van aanstaande zaterdag gaat naar binnen. De voorspelde harde wind zorgt ervoor dat het onverantwoord is om de marktkramen en tenten neer te zetten. Gelukkig is er een alternatieve locatie gevonden in Restaurant-Zalencentrum de Pompstee en het naastgelegen Hotel-Eetcafé Onder de Linden, beiden gelegen op de Brink in Roden. In een warme Pompstee krijgen alle standhouders een plekje en kunnen alle prachtige, veelal handgemaakte creaties aangeboden worden. Ook de muziek verhuist mee naar de Pompstee. Geheel volgens het programma is er vanaf 11:00 uur live muziek van diverse koren en orkesten.

De 150 m2 grote kunstijsbaan, waar kinderen gratis gebruik van mogen maken, verhuisd naar de grote zaal van Onder de Linden die speciaal voor deze dag feestelijke en sfeervol wordt aangekleed. En vanaf 16:00 uur treden Die Schluchtenkracher op in het café van Onder de Linden.

Ondanks de noodgedwongen verplaatsing van de Roder Weihnachtsmarkt is het aanstaande zaterdag ook gezellig toeven in het winkelhart van Roden met gezellige muziek en sfeervolle verlichting. Alles voor onder de kerstboom vindt u in het centrum van Roden.