Roderboekenmarkt deelt boekenbonnen uit aan klanten van voedselbank en kledingbank

RODEN – Zoals bij velen bekend is, is de Roderboekenmarkt de grootste overdekte boekenmarkt van het noorden.Bijzonder is dat de Roderboekenmarkt al voor de 22ste keer wordt gehouden en dat ook al 22 jaar de volledige opbrengst geschonken wordt aan twee goede doelen; de werkgroep Ghana en de werkgroep Tsjernobyl.

Dit jaar komt er een extra actie bij. Het bestuur van de markt heeft besloten om dit jaar 200 speciale boekenbonnen te laten drukken. Deze boekenbonnen worden beschikbaar gesteld voor klanten van de voedselbank en de kledingbank. De waarde van de boekenbon is tien euro en de boekenbon is tevens een entreebewijs voor de boekenmarkt.

‘Wij hopen dat met deze actie iedereen kan genieten van boeken en lekker kan gaan lezen’, vertelt Loni Ris, bestuurslid van de Roderboekenmarkt.

De boekenbonnen zijn vanaf volgende week verkrijgbaar bij de kledingbank en de voedselbank.De Roderboekenmarkt wordt 28 en 29 december gehouden aan het Julianaplein in Roden. De boekenbon is alleen geldig op de tweede marktdag, dit om de bezoekersaantallen wat te verdelen over beide dagen.