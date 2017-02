Rodermarkt op Duitse postzegel

RODEN – In de Hullen werd zaterdag de postzegelmanifestatie NOORD gehouden. Ook de Duitse Post was weer te gast. Zij stempelden zaterdag poststukken af met een speciale beursstempel van de Rodermarkt, waarvoor daardoor dus nu ook reclame in Duitsland gemaakt wordt. Duitse Post kiest elk jaar een ander thema. Vanwege dit feit was ook Volksvermaken met een promotiestand aanwezig op Noord. Op de foto stempelen voorzitter Lammert Kalfsbeek en bestuurslid Jaroen Cazemier met de speciale Rodermarkt beursstempel.