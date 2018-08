Roderwolde loopt uit voor overdonderend Openluchtspel

RODERWOLDE – Het is iedere twee jaar toch weer een heel evenement: het Openluchtspel in Roderwolde. Ook dit jaar boeiden de voorstellingen vele mensen. Dit jaar werd het stuk ‘De nachtoel van Weering’ opgevoerd. Het Openluchtspel betrok eveneens Peter van der Velde in het stuk. Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van het beroemde oud-schoolhoofd in Roderwolde, bracht het Openluchtspel een hommage aan de ‘rasechte Drent’. Uiteraard was het stuk, geheel in de stijl van wijlen Van der Velde, volledig in het Drents. ‘De nachtoel van Weering’ bracht een bijzonder en overdonderd theaterstuk. Het enthousiasme en de overgave van de acteurs, maakten het stuk tot wat het was: een succes. Nog een jaartje, dan zal ‘Rowol’ wederom in het teken van het Openluchtspel staan. Daar mag men zich nu al op verheugen.