Roderwolde maakt zich op voor de zevende fair en vijfde rondrit

RODERWOLDE – Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit en dus wordt achter de schermen alweer hard gewerkt aan de organisatie van de zevende editie van de Rowolmer Fair met daarbij de vijfde editie van de Rowolmer Rondrit.

Sinds vijf jaar worden deze evenementen samen georganiseerd, wat elk jaar vele bezoekers, jong en oud, naar Roderwolde trekt. Vanwege de grote successen van de voorgaande jaren, zal dit evenement dus aanstaande zondag, 9 september, plaats gaan vinden.

Ook nu kunnen bezoekers van de fair weer genieten van een groot divers aanbod op gebied van lifestyle en woonaccessoires, ambachtelijke producten en er worden lekkernijen en snuisterijen aangeboden. Ook zullen veel producten uit de regio te verkrijgen zijn. Met tachtig standhouders is er een grote variëteit aan snuisterijen en lekkernijen.

De fair heeft een sterk landelijk karakter. Ook kan een gokje gewaagd worden bij de verloting. De standhouders en de organisatie zorgen voor veel prijzen en er wordt voor een mooie hoofdprijs gezorgd.

Aan de inwendige mens wordt natuurlijk ook gedacht, zo zijn er onder andere warme en koude dranken, saté, warme snacks, eigengemaakte crêpes en ijs te verkrijgen.

Aan de oldtimerrit zullen zo’n negentig oldtimers deelnemen, die gedurende de dag twee keer een rondrit door de omgeving maken. De oldtimers zijn voor, na en in de pauze van de rit te bezichtigen op het sportveld. Daarnaast zullen er een aantal oldtimers tijdens de rondrit op het veld blijven staan.

De nadruk ligt op de wat oudere oldtimer, het bouwjaar van de oldtimers is 1973 of ouder.

Het belooft dan ook net als voorgaande jaren een gezellige sfeer te gaan worden.

Wat de Rowolmer Fair en Rowolmer Rondrit verder zo bijzonder maakt is dat zowel de entree als het parkeren gratis is. Parkeren is mogelijk naast de kerk.

Voor het publiek dat minder mobiel is, is er vervoer van de parkeerplaats naar de fair en weer terug geregeld.

De organisatie ziet u graag op zondag 9 september van 10:00 tot 16:30 uur, aan de Hoofdstraat 21B in Roderwolde.

Vrijwilligers

Ook voor de Rowolmerfair en Rondrit geldt: geen evenement zonder vrijwilligers. Dat weet Rina Jansma, onderdeel van de faircommissie, als geen ander. ‘We zijn nu bezig met de laatste loodjes. De hele organisatie is al een tijd bezig natuurlijk, maar nu gaat het nog om zaken zoals het informeren van de vrijwilligers en het plaatsen van de dranghekken’, vertelt Rina, die onderdeel is van een vijfkoppige organisatie. ‘Met vier man regelen wij de fair, terwijl één iemand de rondrit voor zijn rekening neemt. Daarnaast hebben we nog zo’n 20 à 25 vrijwilligers, die met de andere zaken helpen. Stuk voor stuk onmisbaar.’

Eén van de grootste opgaven, is het vernieuwen van de fair. Ieder jaar weer iets bijzonders en unieks bieden. ‘We willen graag vernieuwend blijven en dat lukt tot nog toe heel goed. Het eerste jaar hadden wij bijvoorbeeld nog maar 25 standhouders, nu zijn dat er zo’n tachtig. En ook de rondrit is enorm gegroeid. Zo rekenen wij op zo’n negentig deelnemers dit jaar en dat is ook het maximale aantal dat we kunnen hebben’, vertelt Rina. ‘We kijken ieder jaar kritisch of we nieuwe dingen kunnen toevoegen.’

Tevreden is Rina, wanneer ze zondagavond moe maar voldaan thuiskomt. ‘Als alles goed loopt, zijn we tevreden’, stelt ze. ‘We hopen dat de standhouders een goede omzet draaien, er veel mensen komen en de bezoekers een leuke dag hebben. Als we geen klachten hebben en iedereen tevreden naar huis gaat, is het een geslaagde dag geweest. En het weer moet natuurlijk meezitten. Zolang het maar niet regent. Maar daar hebben we geen invloed op!’

Wat: Rowolmer Fair en Rondrit

Wanneer: zondag 9 september

Waar: bij MFA Roderwolde

Info: www.rowolmerfair.jouwweb.nl.