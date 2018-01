Roel Akker ‘Tolberter van het jaar’

TOLBERT – Tijdens de jaarlijkse ‘nijjoarsverziede’ in de Cazemier Boerderij te Tolbert, is Roel Akker uitgeroepen tot ‘Tolberter van het jaar’. Hij ontving hiervoor een erepenning, die werd uitgereikt door burgemeester Berend Hoekstra. Roel Akker heeft de erepenning in ontvangst genomen, vanwege zijn tomeloze inzet voor het dorp Tolbert en het feit dat hij het dorp altijd gepromoot heeft. Daarnaast is Roel al veertig jaar bekend als hoofdpiet Calito tijdens de jaarlijkse Sinterklaasintocht in Tolbert. Net als ieder jaar lag de organisatie van de nijjoarsverziede in handen van Stichting Volksvermaken Tolbert, Rederijkersmaker Vredewold, Stichting Oudheidkamer Fredewalda en Oldebert en vereniging van dorpsbelangen Tolbert.