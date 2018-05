Roelf Postma, coördinator Kunstbedrijven Westerkwartier: ‘Flinke Pink moet je koesteren’

LEEK – Coördinator Kunstbedrijven Westerkwartier Roelf Postma draagt Flinke Pink een warm hart toe. Sterker nog, het muziekfestival moet je koesteren, zegt hij. Kunstbedrijven Westerkwartier verzorgt de muzieklessen voor drie gemeenten in het Westerkwartier. Regelmatig staan er (oud)-leerlingen die inmiddels bij verschillende bands spelen op het podium van Flinke Pink. Wat niet iedereen weet is dat Kunstbedrijven Westerkwartier ook de buitenschoolse cursus ‘Sounddesign’ organiseert en faciliteert. Een cursus waarna je na afronding maar zo eens de nieuwe Martin Garrix kan worden, volgens Postma.

“Sounddesign is een cursus voor mensen die dj willen worden. Dat doen we samen met twee studenten van de Noorderpoort buiten de schooltijden. De cursus gaat veel verder dan alleen draaien. Deelnemers kunnen hun eigen nummers produceren en componeren. En eigen dancetracks maken. Daar zitten heel mooie producties bij. Het zou mooi zijn dat deze discipline ook aan Flinke Pink wordt toegevoegd”, vindt Postma die het evenement een meet & greet voor tieners en jeugd noemt. Postma hoopt in de toekomst meer samen te werken met Muziekvereniging Grootgast. “Wij zitten op de eerste verdieping van de zijvleugel van de Oldeborg, naast de muziekschool. Een prima plek, dankzij de gemeente, die heeft ons hier binnen gebracht. Dat hopen we ook na de herindeling zo te houden. Wij faciliteren nu muzieklessen voor de gemeenten Leek, Marum en Zuidhorn. Muziekvereniging Grootegast doet dat voor Grootegast. Het zou mooi zijn dat we straks meer kunnen samenwerken om beide verenigingen in stand te houden.”