Roelof Luinge fluit in Norg

NORG – Oud Eredivisie-scheidsrechter Roelof Luinge heeft dit weekend twee wedstrijden van voetbalvereniging GOMOS gefloten. Zijn optreden in beide duels, stond in het teken van ‘De week van de scheidsrechter’ , die door de KNVB wordt georganiseerd. ’s Ochtends floot Luinge het duel van GOMOS JO13-1 en ’s middags floot hij GOMOS zaterdag 2. GOMOS JO13-1 verloor hun wedstrijd met 2-3, terwijl GOMOS zaterdag 2 met 4-2 wist te winnen.

Roelof Luinge, die geboren werd in Eelde, heeft tot op heden nog steeds de meeste wedstrijden ooit gefloten in de Eredivisie. Tegenwoordig fluit hij wedstrijden op amateurniveau.