Rollatordans in de Noorderkroon

RODEN – Op woensdagmiddag 20 juni a.s. wordt er in woonzorg locatie de Noorderkroon een workshop Rollatordans gehouden. Onder deskundige leiding van Astrid Kwint kunt u op plezierige wijze ervaren dat uw eigen hulpmiddelen geen belemmering zijn voor het bewegen op muziek. Tijdens de workshop worden rollator- en zitdans afgewisseld. Ook rolstoelgebruikers kunnen hieraan deelnemen, mits er een ‘duwer’ meekomt. Gezelligheid staat voorop en er wordt goed gekeken en begeleidt op de mogelijkheden van de deelnemers. De workshop is voor bewoners in en om Roden en kost € 6 inclusief een kopje koffie. Laat u eens uitdagen en geef u op via de receptiebalie van de Noorderkroon 050 501 89 50. Contactpersoon van de Noorderkroon is Harma Heun.