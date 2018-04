Rommelmarkt OBS de Flint: al veertig jaar een begrip

‘Het is een zeer grote markt voor zo’n kleine school’

NIETAP – Dit jaar wordt de rommelmarkt van OBS de Flint in Nietap alweer voor de veertigste keer georganiseerd. Het jaarlijks terugkerende evenement wordt in Nietap nog ieder jaar groots gevierd. Hans Nieboer, oud schoolhoofd van de basisschool in Nietap, weet zich de eerste editie nog te herinneren.

‘Het begon allemaal in 1977, toen ik hoofd werd van de lagere school Nietap in Nietap. Financieel was het zowel bij de gemeente, als bij de oudercommissie niet zo rooskleurig. Een rekenmethode “Elementair wiskundig rekenen” was voor het team en ook helaas voor de kinderen (nog) te hoog gegrepen. In die tijd moest het hoofd van de school nog op ‘statiebezoek’ bij de inspecteur van het lager onderwijs in Assen om een goedkeuring te krijgen voor uit te geven gelden door de gemeente Roden…. Een bedrag van bijna vijfduizend gulden werd losgepeuterd en nog voor de herfstvakantie konden alle kinderen nog gaan rekenen uit een nieuwe, maar toch wel vertrouwde rekenmethode’, vertelt Nieboer. Om geld bij elkaar te schrapen voor ander materiaal, werd bedacht om een rommelmarkt te organiseren. Dit lukte heel goed. De eerste rommelmarkt leverde 1500 gulden op en al gauw ging dit jaarlijks naar een bedrag van 6000 gulden. Een jaarlijks terugkerend evenement was geboren.

Lex Groenewold, voorzitter van de rommelmarktcommissie van OBS de Flint, heeft er zin in. ‘Het is niet alleen financieel heel belangrijk voor de school, het zorgt ook voor saamhorigheid. Je ziet ook veel oud-leerlingen terugkeren en veel ouders van leerlingen die meehelpen met de markt’, zegt hij. ‘Die saamhorigheid maakt het leuk. Bij scholen zie je dat tegenwoordig niet heel veel meer. Het is uniek voor zo’n kleine school.’ Daarbij geeft hij direct aan hoe groot de markt is. ‘We bieden veel aan. Het is een zeer grote markt voor zo’n kleine school’.

De rommelmarkt van OBS de Flint vindt plaats op zaterdag 21 april. Van servies tot elektronica en van pannen tot kledij: bij OBS de Flint bent u aan het goede adres. Daarnaast wordt er een gezellig terras ingericht en zijn er tal van kinderactiviteiten. Vanaf 13:00 tot 16:00 uur is eenieder welkom bij de basisschool aan de J.P. Santeeweg 109 te Nietap. (Foto: april 2016)