Rommelpottoernooi GOMOS: een sfeervol zaaltoernooi

NORG – Afgelopen weekend werd in de Brinkhof te Norg het jaarlijkse rommelpottoernooi van de V.V. GOMOS georganiseerd. Het toernooi begon op zaterdag overdag met de jeugd en ’s avonds waren de senioren vanaf 18:00 uur aan de beurt.

In totaal deden er veertien teams mee aan het toernooi. Traditioneel werden deze teams voorzien van ludieke teamnamen met een knipoog, die meestal gebaseerd zijn op één of meerdere spelers in het team. Na de kruisfinales op zondag, ging de finale uiteindelijk tussen ‘Krachttraining’ en ‘Rooie Rico’. Team ‘Rooie Rico’ trok uiteindelijk aan het langste eind. De derde plaats werd ingenomen door ‘De echte nummer 6’.

Het rommelpottoernooi stond ook dit jaar in het teken van gezelligheid. Met een quiz voor de jeugd en een feestavond voor de senioren, was er voor iedereen genoeg te beleven. Het rommelpotweekend werd traditioneel afgesloten met het ‘Rad van avontuur’, waarbij Wietze de Wind er met de hoofdprijs vandoor ging.