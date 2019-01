Rondje deur Mien Westerkwartier opnieuw ‘on tour’

WESTERKWARTIER – Het Rondje deur Mien Westerkwartier krijgt een vervolg. De vertellers van Kom op Verhoal hebben afgelopen zomer negen dorpen bezocht om daar in karakteristieke gebouwen de mooiste verhalen uit eigen streek en regio te vertellen. Daarin werden zij bijgestaan door artiesten die de voorstelling muzikaal hebben omkleed. “Wij kijken terug op een geslaagde toer”, vertelt Geert Zijlstra. “We gaan dus graag nog een keer op pad met een passend vervolg.” Medio maart kunnen potentiële organisaties een uitnodiging van Kom op Verhoal verwachten voor een sneak preview. “Een avond waarin wij terugblikken op dit seizoen en ook deze mogelijke organisatoren –dorpsbelangenverenigingen, kerken, dorpshuizen en dergelijke- warm proberen te krijgen om ons uit te nodigen. Er zal deze avond ongetwijfeld een goed verhaal verteld worden.”

Het format van drie vertellers en een muzikale toevoeging blijft gehandhaafd. “Wel laten we de zondagmiddag los”, aldus Geert. “Dat blijkt soms toch te beperkend te zijn. We leggen deze keuze dus in handen van de organisatie. Mocht een ouderenmiddag op de woensdag of een vrijdagavond passender zijn, dan kan dat.” Daarnaast willen de vertellers de organisatoren meer betrekken bij de voorstelling. “Het zou mooi zijn om de voorstelling in te passen in iets dat toch al staat te gebeuren. Neem als voorbeeld Grijpskerk dit jaar. De molen was al open in verband met Open Monumentendag, daar zijn wij aan toegevoegd en dat werkte prima.” Mogelijk is de nieuwe toer een uitgelezen kans om nieuwe vertellers te laten debuteren op het podium, stelt Geert. “Daar zijn wij momenteel druk mee bezig. Ook wij hebben te maken met uitval aan de bovenkant. De vertellers van Kom op Verhoal zijn in veel gevallen de 60 jaar soms ruimschoots gepasseerd. Wil je deze mooie traditie –en de streektaal- doorgeven, dan moet je jezelf verversen.” Er hebben zich inmiddels een zevental potentiële vertellers aangemeld om opgeleid te worden tot verteller. “Veelal 30’ers en 40’ers, dus die kunnen nog wel even mee. Het is de bedoeling om ze op te leiden en wegwijs te maken in de kunst van het vertellen, vervolgens kunnen ze aan de hand van onze ervaren vertellers verder leren op het podium. Tijdens ‘het Rondje’? Tja, waarom niet!” Overigens staat de deur van Stichting Mien Westerkwartier altijd open voor nieuwe vertellers. Geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen met het collectief via info@mienwesterkwartier.nl.