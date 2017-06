Roner trainer wil ten koste van VV Nieuw Roden promoveren

Maandag speelt VV Nieuw Roden in de strijd om promotie naar de derde klasse tegen THOR uit Lippenhuizen. De wedstrijd in Friesland eindigde in een 1-1 remise. En dus gaat iedereen er eigenlijk wel een beetje van uit dat VV Nieuw Roden maandag op de platte kar door het dorp gaat. Niet echter Edwin Boonstra, trainer van THOR. Saillant detail: de oefenmeester woont in Roden. ‘Laat ze maar heel optimistisch zijn, de strijd is nog niet gestreden’, zegt de oefenmeester. ‘We hebben een plan en weten hoe we Nieuw Roden kunnen bestrijden’. Boonstra zal bij promotie van THOR overigens zelf niet in de derde klasse werkzaam zijn. Hij wordt volgend jaar trainer van ODV in Wijnjewoude. ‘Twintig minuutjes vanaf Roden. ODV leek op sterven na dood, een mooie uitdaging om daar weer iets op te bouwen’, zegt Boonstra. Maar eerst dus maandag. Het duel in Nij Roon begint om 14.00 uur.