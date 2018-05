Ronerborg-leerlingen ontwikkelen site om verbindingsproblemen op te lossen

RODEN – Wie problemen heeft met z’n Wi-Fi-verbinding kan voortaan terecht op een speciale website. De site staat niet alleen boordevol handige tips, je kunt ook online je vraag stellen en je krijgt heel snel antwoord. Een project van de Ronerborg-leerlingen Charneal Kiel, Stan Mulder, Leon van Zonneveld en Jasper Brink. De derdeklassers van de opleiding VMBO-TL kregen de opdracht ‘iets te doen met een vervolgopleiding’. Wat dat dan precies zou moeten zijn lag open. Dat deze mannen iets samen zouden doen stond al snel vast. De hebben namelijk alle vier dezelfde interesse: ICT. Ze ontwikkelden een eigen –interactieve- website. wifiproblemen.wordpress.com heet de site die je snel afhelpt van je verbindingsprobleem.

Het kan van alles zijn waarom je Wi-Fi-verbinding niet goed werkt, weten Charneal, Stan, Leon en Jasper. “Het kan zijn dat de router niet goed is ingesteld, of dat er teveel gebruikers opzitten. Dat kan gauw als je het netwerk niet beveiligd hebt met een wachtwoord. Dan kan iedereen in de buurt ermee verbinden. En het hoeft niet per se een verbindingsprobleem te zijn. Mensen kunnen ons ook via de website mailen met andere problemen. We checken de site ieder uur. Daarom kunnen we ook snel antwoord geven. En lukt het niet om het probleem via de mail op te lossen, kunnen we meekijken via Teamviewer.”

Hoewel nog maar 14, maar de heren hebben al een aardig idee waar ze later de euro’s mee willen verdienen. Zo wil Charneal netwerkbeveiliger worden, Stan ziet zichzelf als systeemanalist. Programmeren is z’n hobby. Leon wil grafisch tekenaar worden en Jasper wil ‘iets met ICT’ doen. Kun je alle kanten mee op in de digitale wereld, weet hij.

wifiproblemen.wordpress.com dus, als je een probleem hebt. De heren hopen op zoveel mogelijk bezoekjes op hun website, Want dat is gunstig voor het cijfer dat ze krijgen. En dat cijfer telt mee voor het examen, vertellen de jongens die er –heel handig- uiteraard een bezoekersteller hebben achter gezet. Voor bezoekers is het handig: snel en voor nop van je (verbindings)probleem af!