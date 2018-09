Ronerborgers op kroegentocht

“De datum 10 september is bewust gekozen” zegt jongerenwerker Erik van der Heide, “want een paar dagen later vindt in Roden de Rodermarkt plaats. Met deze kroegentocht hopen we leerlingen en hun ouders bewuster te maken over het gebruik van alcohol en drugs.”

Veilig uitgaan is te leren

Wethouder Jeugdzaken Jeroen Westendorp verzorgt de opening en afsluiting van Way Out. “De centrale boodschap van het project is ‘Veilig uitgaan is te leren!'”, zegt hij. “Het gaat er namelijk niet om dat jongeren thuis moeten blijven, maar dat ze zich bewust worden van de schadelijke gevolgen van te veel drank en drugs. Het is mooi dat we vanuit zoveel kanten informatie aan kunnen bieden. En waar kun je dat beter doen dan in de kroeg?”

Way Out

Way Out wordt uitgevoerd door het jongerenwerk van Welzijn in Noordenveld en de gemeente Noordenveld in samenwerking met de leerlingen van de Ronerborg, van de Regionale Ambulance Voorzieningen, Verslavingszorg Noord Nederland, GRIP, Bureau Halt, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de jeugdagent van Politie. Deze organisaties geven ook de workshops tijdens de kroegentocht.

Voorlichting ouders

Ook de ouders van de leerlingen worden bij het project betrokken. In Winsinghhof krijgen zij een workshop van het Centrum voor Jeugd en Gezin en gaan ze met elkaar ingesprek aan de hand van stellingen. Daarnaast stelt Bureau Halt het onderwerp sociale media aan de orde.

Workshops

Horecagelegenheden Hotel onder den Linde, Mo’s cafe, het wapen van Drenthe, De Pompstee en Winsinghhof openen deze avond hun deuren voor de volgende workshops: