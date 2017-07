Ronerborgleerlingen na halen EHBO-diploma direct in actie

RODEN- De uitreiking van het jeugddiploma EHBO was nauwelijks afgelopen, toen de 16 geslaagden meteen in de praktijk konden laten zien wat ze geleerd hebben. Een aanrijding tussen een automobilist en een aantal fietsers op het schoolplein zorgde voor een nare situatie: gebroken botten, bewusteloze mensen en diverse wonden. Gelukkig hadden de jonge ehbo-ers alles snel onder controle en gaat het inmiddels met de “slachtoffers ”weer goed.

De aanrijding was in scene gezet om de leerlingen te laten ervaren dat ze het geleerde in de praktijk konden toepassen. Vakkundig gegrimeerd lagen de acht aangereden docenten en leerlingen voor de ingang van de school. De ehbo-ers overzagen de omstandigheden snel en gingen adequaat over tot handelen.

Voor het tweede jaar organiseerde de Ronerborg een cursus voor leerlingen uit de onderbouw. Na 20 lessen van anderhalf uur haalden alle deelnemers het examen. Docent Deborah Wittermans traint samen met Albert de Boer van de ABC Live Support de deelnemers in de meest voorkomende noodgevallen. Wittermans: “De Ronerborg is een school met aandacht voor gezondheid. En daar hoort kennis van hulpverlening natuurlijk bij. Hopelijk zullen de leerlingen nooit hun kennis echt in de praktijk hoeven te brengen, maar als het nodig is, dan weten ze wat je moet doen.”

Albert de Boer was tevreden met het resultaat. “Je zag dat de leerlingen niet handelingsverlegen waren. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je moet doen: handelen. En dan wel op de juiste manier uiteraard.” Ook André van Brummen, de examinator van de cursus, was vol lof. “Iedereen geslaagd ! Een prachtig resultaat. Alle 16 Oranje Kruis-gecertificeerd en dat staat echt ergens voor.”

Volgend jaar zal de Ronberborg zeker weer een groep scholen. “Dit is één van dingen die de school leerlingen kan meegeven. Dit zal hen de rest van hun leven bijblijven. En dat is precies wat we als school willen betekenen voor de kinderen: een plaats waar ze dingen leren waar ze hun hele leven lang iets aan hebben.”, aldus directeur Sjoerd Louwes.