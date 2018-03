Roners brengen met Alpe ‘d Huzes hommage Marco Zilverberg

‘Om anderen dit te besparen, fietsen wij mee’

RODEN – Begin juni vertrekken Jolanda Punt en haar dochter Lynn naar de Franse Alpen. Daar gaan zij een sportieve poging wagen om de legendarische berg L’ Alpe d’Huez te bedwingen. Het duo uit Roden doet dan mee aan de KWF-actie ‘Alpe d’ Huzes’, waarmee ieder jaar geld wordt opgehaald voor de bestrijding van kanker. Voor Jolanda en Lynn wordt dat een bijzondere belevenis, aangezien zij met de fietstocht een ode brengen aan hun overleden man en vader: Marco Zilverberg.

Voor Jolanda wordt het de tweede keer dat ze meedoet aan ‘Alpe d’Huzes’. ‘Vorig jaar deed ik al mee. Toen zat ik in een ander team. Dit jaar heb ik samen met Lynn ‘Team Marco’ opgericht’, vertelt zij. Dat ze de eerste keer meedeed, was overigens niet vanzelfsprekend. ‘Ik fietste voorheen eigenlijk niet. Via een collega hoorde ik van Alpe d’ Huzes en dat vond ik een mooi initiatief. Toen ben ik ervoor gaan trainen en uiteindelijk ben ik de berg drie keer op gefietst.’ De naam Alpe d’ Huzes vindt zijn oorsprong in de berg, en het idee dat deelnemers hem in totaal zes keer kunnen beklimmen tijdens de speciale actie voor KWF. ‘Voorafgaand aan Alpe ‘d Huzes, deed ik aan spinningles en krachttraining. In de buurt kon ik niet echt oefenen voor het grote klimwerk in Frankrijk, dus deed ik dat in de sportschool’, zegt Jolanda.

Dit jaar gaat dochter Lynn dus mee. ‘Ze was direct enthousiast’, vertelt Jolanda. ‘Het streven is dat we hem dit jaar twee keer beklimmen. We zijn momenteel alweer druk in training.’ De vorige keer dat Jolanda deelnam aan de actie voor KWF, is haar zeer goed bevallen. ‘Het is pure beleving. De onderlinge sfeer is geweldig. Er is bijvoorbeeld een herinneringsmuur, waar deelnemers een herinnering achterlaten voor hun geliefden die zijn overleden aan kanker. Daarnaast zijn er speciale herinneringsavonden. Het bijzondere is dat iedereen fietst met een doel. Dat geeft een unieke sfeer’, meent Jolanda.

Samen met Lynn zal ze fietsen voor haar overleden partner. ‘Marco is bijna veertien jaar geleden overleden. Lynn heeft hem nooit echt gekend. Ik geef al jaren geld voor KWF, maar met dit initiatief kun je er zelf ook actief aan bijdragen. Marco kon zijn dochter nooit zien opgroeien. Om anderen dit te besparen, fiets ik nu mee. En natuurlijk is het een prima manier om je eigen gezondheid op peil te houden’, zegt Jolanda.

Om deel te kunnen nemen aan de actie, zamelen Jolanda en Lynn geld in voor KWF. Zo organiseerden zij afgelopen weekend een spinningles (foto), die goed bezocht werd. Daarnaast verkopen zij sleutelhangers, zamelen ze statiegeld in en halen ze via Facebook geld op. ‘Het is de bedoeling om zoveel mogelijk geld op te halen. Hoe meer, hoe beter. Daar help je KWF erg mee’, zegt Jolanda. Zij verheugt zich nu al op de bergbeklimming in juni. ‘De vorige keer vond ik het echt fantastisch. Natuurlijk is het ook emotioneel, maar daar denk je pas over na als je terug bent. Toen maakte ik de fout dat ik direct stopte met trainen, waardoor ik in een zwart gat viel. Hierdoor werd ik een beetje verdrietig, omdat je dan opeens niet meer ergens naar toeleeft. Die fout maak ik niet weer. Ik train lekker door bij Palestra in Roden’, zegt Jolanda. Of Lynn het er emotioneel ook moeilijk mee zal hebben, durft ze zo niet te zeggen. ‘Lynn weet niet beter dan dat ze geen vader heeft. Ze wil dit wel heel graag voor hem doen.’

Als een soort ode aan Marco, zullen Jolanda en Lynn een foto van Marco op hun fietspak laten drukken. ‘De vorige keer had ik zijn foto op mijn helm gezet, dit jaar zal hij dus op ons fietspak te zien zijn. We gaan ongetwijfeld nog iets voor hem achterlaten bij de herinneringsmuur. En voor de rest gaan we er natuurlijk ook van genieten. Want het is een beetje vakantie natuurlijk. Eerst nog maar flink trainen. Dan gaat het in juni wel goed komen.’

Iedereen die Jolanda en Lynn willen helpen bij hun inzamelingsactie voor KWF, kan doneren op www.deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teammarco.