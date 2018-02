Rood Zwart crossloop is Run2Day Bosloop Veenhuizen

VEENHUIZEN – De traditionele Rood Zwart crosslopen in Veenhuizen hebben een andere naam gekregen. De organisatie heeft namelijk ondersteuning van Run2Day uit Assen gekregen. De belangrijkste verandering die dit met zich meebrengt, is dat alle routes wijzigen en er een waterpost voor de lopers van de tien kilometer aanwezig zal zijn.

De eerste Bosloop van 2018 zal op zaterdag 10 maart plaatsvinden onder de naam ‘Run2Day lente bosloop’. Inschrijven voor deze loop kan via www.veenhuizenactief.nl.