Rood-zwarten leggen het af in kansen; Surhuisterveen neemt revanche

De Wilper Boys: afwerken is een must en een kunst

DE WILP – Voetballend deed De Wilper Boys niet onder voor Surhuisterveen, dat na een moeizame periode alsnog lijkt mee te doen om de promotieplaatsen. Op de inzet was ook niets aan te merken. Het grote verschil- welke ploeg heeft daar niet mee te maken, van de kelder tot Europees niveau- zat in de kansen afmaken. En dat kunstje verstond Surhuisterveen nu eenmaal beter: 1-3.

Het was aangenaam vertoeven aan het Plantsoen. De Wilper Boys en Surhuisterveen hadden er zin in, onder de warme lentezon. Ook de supporters van de thuisclub, waarvoor alle hoop was gevestigd op Wisse van Veen, getuige een van de spandoeken (‘Wisse van Veen op zondag fenomeen’). De Boys kenden een overdonderende start. Niet Van Veen, maar Raphael Pekelsma gaf Jarno Ottema de gelegenheid. De routinier kon de bal niet goed raken. Nog in dezelfde minuut een tegenaanval, waarbij Bart Casemier de staander raakte. Wat een begin! Levendig, lekker snel en beide clubs vol op de aanval. Beide ploegen zijn technisch en balvaardig. Na een volgende Feanster kans- Robert Jan Vos kon er net niet bij met een sliding- een knal van afstand van Kees-Hille Numan, die gepareerd werd door Leon van Dijk, de huidige doelman van de oranjehemden, die eerder veldspeler was. Maar met name in de heenwedstrijd blunderde de eerdere vaste doelman nogal, mede daardoor won De Wilp in het hol van de oranje leeuw met 4-3. Overigens werd dat duel bewust op kunstgras gespeeld, met de verwachting dat De Wilp hier niet aan gewend was. Maar de Boys hadden juist wel getraind op kunstgras…Vandaag weer de geur van echt gras. Het publiek genoot van een wedstrijd, die niet altijd goed was, maar wel leuk om naar te kijken. Een schitterende crosspass van Jeroen Dijkstra bracht Niels van der Veen alleen voor de keeper, maar de Wilpster werd teruggefloten voor buitenspel. De jonkies van de Wilp, keihard werkend en waarbij mooi voetbal als heilig werd beschouwd. De acties werden soms iets te ver doorgevoerd. De beste kans van de eerste helft voor de thuisclub. Numan kreeg wel wat makkelijk een vrije trap mee, Tjibbe Bakker posteerde zich achter de bal en schoot laag in de uiterste hoek, waar Van Dijk nog net met de vingertoppen bij kon. De aanvallen golfden op en neer. Was gelegenheidsaanvaller Feiko Fokkinga kansrijk, maar draaide verkeerd, even later liet Ottema zich drie keer gelden. De spits was constant dreigend, maar had geen succes. De beste gelegenheid was vlak voor rust, waarbij Ottema in vrije positie kwam. De spits zag de meegekomen Dijkstra over het hoofd en ging voor eigen succes. Maar treuzelde te lang, schoot alsnog in, waar weer niet doeltreffend. Nu mist de goaltjesdief van weleer de scherpte, door een gebrek aan ritme. Ottema was vaak overzee, bevond zich op Curaçao. Over het algemeen was de ploeg van Theo Donker te onrustig aan de bal, was voor het doel niet scherp en niet altijd slim.

In de tweede helft kantelde het duel de kant van de Friezen op. Na eerst nog een grote kans voor Numan, die in scoringspositie wel iets raakte, maar dat was geen bal, maar de tegenstander. Vervolgens reageerde de rood-zwarte verdediging niet alert bij een voorzet, waarna de vogelvrij staande Joeri Feenstra de bal in het net joeg: 0-1. De wedstrijd werd zo in korte tijd beslist door een effectiever Surhuisterveen, dat een tweede scoringskans, van Marco de Jong, verhinderd zag door Eddie Dijkstra. Maar bij een volgende aanval was het wel raak. De voorzet kwam van Casemier, ver van het doel dook de kleinste speler van het veld, Joeri Feenstra op, die met het hoofd de verste hoek vond: 0-2. Natuurlijk, achterin was het open huis, doordat de Wilper Boys risico moest nemen. Bij een zoveelste counter gaf Bart Bosgra de pass op Casemier- in de tweede helft meer op dreef dan voor rust- de vlag bleef naar beneden, waarna Casemier recht door het midden kon inlopen: 0-3. Het was de genadeklap. Al drong de Groninger formatie in het resterende deel nog serieus aan. Een zeldzaam afstandsschot van Dijkstra bleef buiten de palen, vervolgens toch de 1-3, van de voet van Niels van der Veen die van dichtbij niet kon missen en de bal hoog in het doel joeg. De Plantsoen-boys roken meer. En na een fraai overstapje raakte dezelfde Van der Veen zelfs de paal! De Wilp knokte zich helemaal leeg; Surhuisterveen had toch even schrik in de benen. Discutabel was het buitenspel voor Pekelsma, die naar het leek erachter vandaan kwam. Aan de andere kant miste Dennis de Jong volledig, anders was het ook 1-4 geweest. Het bleef bij 1-3. “Surhuisterveen is even volwassener”, concludeerde een supporter. “Kansen afmaken, daar lag het aan”, weet Erwin Roffel. “We waren in de eerste heft minimaal gelijkwaardig. Dan krijg je hem toch om de oren.” Dennis de Jong (Surhuisterveen): We waren effectiever. Al moet ik zeggen dat Leon van Dijk een superpot keepte”. Beslissend was echter Joeri Feenstra, die 1 meter 40 is. “Ik scoor nooit koppend. Ja, in mijn jeugd. Mijn ouders geloven me nooit.” En De Wilper Boys, dat heeft een zwaar programma voor de boeg, met komende donderdag al Donkerbroek, zondag weer Donkerbroek en dan de donderdag daarna Bedum. De mannen van Theo Donker staan op een gevaarlijke plaats, maar horen daar niet. Daarvoor heeft het te veel kwaliteiten. Maar ja, er schort het een en ander aan. Met als belangrijkste manco het afwerken.

De Wilper Boys-Surhuisterveen 1-3; Scoreverloop: 55. Joeri Feenstra 0-1, 65. Joeri Feenstra 0-2, 70. Bart Casemier 0-3, 80. Niels van der Veen 1-3; Scheidsrechter: Rozema (Loppersum); Gele kaart: Kees- Hille Numan (De Wilper Boys), Robert Jan Vos, Wierd Hamstra (Surhuisterveen); Toeschouwers: 100

Opstelling De Wilper Boys: Eddie Dijkstra, Klaas Algra, Wisse van Veen (Erwin Roffel), Wytze Numan, Marcel Visser (Patrick Boeve), Tjibbe Bakker, Jeroen Dijkstra, Kees-Hille Numan (Daan Stobbe), Jarno Ottema, Niels van der Veen, Raphael Pekelsma