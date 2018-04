‘Rosa op vakantie’ verrassend leuk kinderboekje Jan Kregel

‘Ik had niet de illusie dat het uitgegeven zou worden’

MIDWOLDE – Jan Kregel uit Midwolde – maar geboren in Peize- heeft een boek geschreven. Nu zijn er zoveel schrijvers in deze wereld. Maar het verhaal van Kregel is wel bijzonder. Het boekje ook, een kinder- en jeugdboekje, getiteld Rosa op vakantie’. Kregel heeft er – door allerlei omstandigheden- twintig jaar over gedaan. Een portret van de persoon, die eerder in deze krant een bijzonder verhaal had, als verzamelaar van Donald Ducks, de collectie die inmiddels compleet is.

Een bruggetje naar kinderen en boekenschrijver lijkt gemaakt, maar is toch niet zo. Hoe kom je dan op het idee om een boek te schrijven en dan ook nog een kinderboek? Het antwoord is een rode draad in het verhaal: toeval. Hoewel. Kregel heeft meer dan veertig jaar bij de Rabobank ‘zijn kunsten vertoond’, zoals hij zelf verwoordt. Het zijn die typische woorden die bij de Midwolder passen: anders.

Kregel vertelt leuk, maar is ook kritisch. Op zijn vroegere werkgever bijvoorbeeld. “Mensen betalen te veel rente en krijgen te weinig. Daar kan ik slecht tegen. Daarom ben ik geen adviseur geworden.” En dus deed Kregel ‘slechts’ de input van de adviseurs; de administratieve handelingen. Droombaan? Nee, toeval”. Dat zegt hij ook als schrijver. “Ik ben een ‘gelegenheidsschrijver’”, vindt Kregel. “Ik weet niet waar dat schrijven vandaan komt. Ik had altijd de langste sinterklaasgedichten. Of als er wat te doen was, bijvoorbeeld jubilea. Dan moest ik toespreken. Ik deed het anders dan andere sprekers. Wat dat anders is? Leuke anekdotes erbij halen. Het verhaaltje bleef dan in mijn hoofd sudderen en dan ineens ging ik ervoor zitten.. Zo is het ook gegaan met het kinderboek. Dat was ook niet bewust geschreven, maar zo ontstaan. Onderweg in auto vertelde ik altijd verhaaltjes aan onze kinderen, die toen van 6 en 4 jaar waren. Met name over Rosa. Waarom Rosa? Dat weet ik niet. Gewoon fantasie. Ik had altijd wel: er moest een leermoment inzitten.

Moeilijke woorden en uitdrukkingen gebruiken en uitleggen. Zodat kinderen er ook wat van opsteken. Het verhaal van ‘Rosa op vakantie’, daar heb ik twintig jaar over gedaan. Dat kwam ook door allerlei omstandigheden. Het is begonnen in een vakantie. Dan schreef ik een stukje en belandde weer in de kast. Zo ging het steeds. Mijn dochter zei toen: “daar moet je wat mee doen”. Maar er moesten ook plaatjes in. Dat duurde een tijdje tot ik echt iemand gevonden had. Toen mijn moeder in 2015 overleed was er een vrouw die de toespraak op de crematie hield. Ik had zelf al een tekst klaar. Daar was ze door verrast. Haar dochter deed een studie met teksten. Het leek haar wel wat om de tekeningen te maken. Maar toch ketste dit toch weer af. Ze kende weer een studiegenoot, Marlies Brink, zo kwam eindelijk het boekje tot stand. Ik had nog geen uitgever. De mevrouw van de crematie tipte mij Boekscout. Dat leek me aantrekkelijk. Ik had echter niet de illusie dat het uitgegeven zou worden; het stelt niet veel voor”, zegt Kregel in alle bescheidenheid. “Boekscout drukt ook in eigen beheer. Ik dacht: dan is het in ieder geval gedrukt, had mijn dochter haar zin en had ik eindelijk iets af. Ik heb het script opgestuurd naar de uitgever en kreeg een mooie beoordeling”. Wat heet. Boekscout noemt het ‘hartverwarmend’. ‘De vriendelijkheid en nieuwsgierigheid van het olifantje maken dat je er spontaan vrolijk van wordt. De zoete lichtgekleurde tekeningen passen daar prachtig bij. In de tekst zie ik jouw echte verhalenvertelstijl terug. Ik heb genoten van jouw kinderboek en dank dat kinderen nog veel plezier met Rosa zullen beleven’. Zo, daar kun je mee thuiskomen.

“Dat ze het wilden uitgeven, ik was aangenaam verrast. Maar ja, ik dacht ook: waar ben ik aan begonnen en dat vraag ik me nog steeds af”. Ook al is het toeval. Het schrijven komt niet helemaal uit de lucht vallen. “Vanuit mijn werk moest ik de puntjes op de i zetten. Een jurist kijkt naar akten. Die moeten 100 procent goed zijn”. Dus tekstueel zat het meteen goed. “Als kind las ik veel. Maar ik ben ook kien op teksten. Op reclameborden of rariteiten. Ik zag bijvoorbeeld een etalage. Daar stond een fietsenstandaard voor. En een bordje ‘hier geen fietsen plaatsen’. En die verhalen? Ze ontstaan gewoon. Ik heb geen grote fantasie.” Jan Kregel is te bescheiden over zijn prachtig boekje, waarin hij toch over een dikke duim blijkt te beschikken. “Volwassenen lezen het boekje ook. En mijn kleinkinderen vinden het ook leuk. Ik ben ook gevraagd om het boekje voor te lezen op een school. Dat wil ik wel, maar dan met een ander waargebeurd verhaaltje. Het verhaal over een gans. Dat heb ik op een A4-tje geschreven. In het dialect, want ik heb ook een voorliefde voor dialect.” Het is duidelijk, Jan Kregel is nog niet uitgeschreven. Ook al blijft het wel eens in de kast liggen…

‘Rosa op vakantie’ telt 32 pagina’s en is rijkelijk geïllustreerd. kan besteld worden via Boekscout. ISBN: 9789402243116. Men kan ook contact opnemen met de auteur zelf, via e-mail: jakla@live.nl