Rotonde Hofstedenlaan/Maatlanden ligt eruit

RODEN – In verband met werkzaamheden is de rotonde Hofstedenlaan/Maatlanden volledig gestremd van donderdag 13 juli om 7.00 uur tot en met vrijdag 4 augustus. Het verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven.

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van Hoogwaardig Openbaar Vervoer Roden (HOV). Hoofddoel van dit project is het openbaar vervoer te optimaliseren en toekomstbestendig te maken op de route Roden – stad Groningen. Op de pagina Aanpassing bushaltes Roden ziet u een overzicht van de werkzaamheden in het kader van HOV.