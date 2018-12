rotonde Julianaplein Roden wordt T-splitsing

RODEN – De rotonde op het Julianaplein wordt gewijzigd in een T-splitsing. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de aanleg van de Hoogwaardige Openbaar Vervoerroute (HOV).

In voorbereiding op deze werkzaamheden worden de 3 lindes die nu in het midden van de rotonde staan weggehaald. De bomen worden twee jaar bewaard op een zichtbare plek bij de verkeerslichten aan het Oosteinde in Roden. Op donderdag 13 december vanaf 9.00 uur starten de werkzaamheden. De firma Vos uit Roden gaat de drie bomen verplaatsen. Het Julianaplein wordt niet afgesloten, maar er worden verkeersbegeleiders ingezet.

Kunstwerk

Het kunstwerk is afgelopen week al verplaatst en heeft tijdelijk zijn plek gevonden op het parkeerterrein aan de Wilhelminastraat.

Waarom nu?

Om er voor te zorgen dat de bomen behouden blijven, is dit het moment om ze uit de grond te halen. Dit betekent niet dat de overige werkzaamheden ook al beginnen. Ook is het niet zo dat de werkzaamheden twee jaar duren, maar dit is de periode die nodig is om de bomen goed te laten aarden. Meer informatie over de start en de plannen volgt zodra er meer duidelijk is.