Rovoc Heren 1 naar kwartfinale regionaal bekertoernooi

RODEN – Woensdagavond 12 december speelde Rovoc heren 1 de achtste finale van de bekerwedstrijd voor volleybalregio Noord. Een verre uitwedstrijd deze keer in Marknesse tegen S.V.M heren 1. De start was moeizaam en bijna de hele eerste set keek Rovoc tegen een achterstand van 5 punten aan. Tot het moment dat Laurent Dwarshuis op serve werd ingewisseld. Met een sterke sprongfloat opslag wist Laurent 7 punten te scoren en wist Rovoc de eerste set binnen te slepen met een stand van 23-25. De tweede set begon Rovoc sterk en pakte gelijk 4 punten voorsprong. Rovoc liep verder uit en won de set met 17-25. S.V.M. toonde veerkracht en begon sterk aan de derde set. Rovoc keek al snel tegen een achterstand aan van 8-2. Rovoc liet zich niet van de wijs brengen en wist puntje voor puntje in te lopen en de set te winnen en met 23-25. Rovoc heren 1 maakt zich nu op voor de kwartfinale. Zij spelen dan weer een uitwedstrijd